СМИ узнали о попытках ФРГ «откупиться» от санкций США по Nord Stream 2

В обмен на разрешение США достроить и эксплуатировать «Северный поток-2» власти ФРГ готовы инвестировать около €1 млрд в строительство двух терминалов для приема американского сжиженного газа

Фото: Carsten Koall / Getty Images

Федеральное правительство Германии предлагало США вариант отмены санкций против трубопровода «Северный поток-2» в обмен на миллиардные инвестиции, сообщает немецкое издание Die Zeit.

По информации издания, министр финансов ФРГ Олаф Шольц устно и письменно предлагал главе Минфина США Стивену Мнучину план финансирования строительства в Германии двух терминалов для импорта сжиженного газа.

В письменном предложении, направленном в Вашингтон 7 августа, федеральное правительство обещало «значительно увеличить общественную поддержку строительства» терминалов, выделив до €1 млрд», пишет издание. Терминалы планируется построить в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен, через которые американские компании смогут ввозить сжиженный газ в Германию.

«Взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока-2», — цитирует издание фразу из письменных предложений ФРГ.