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СМИ узнали о попытках ФРГ «откупиться» от санкций США по Nord Stream 2

В обмен на разрешение США достроить и эксплуатировать «Северный поток-2» власти ФРГ готовы инвестировать около €1 млрд в строительство двух терминалов для приема американского сжиженного газа
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Фото:Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Федеральное правительство Германии предлагало США вариант отмены санкций против трубопровода «Северный поток-2» в обмен на миллиардные инвестиции, сообщает немецкое издание Die Zeit.

По информации издания, министр финансов ФРГ Олаф Шольц устно и письменно предлагал главе Минфина США Стивену Мнучину план финансирования строительства в Германии двух терминалов для импорта сжиженного газа.

В письменном предложении, направленном в Вашингтон 7 августа, федеральное правительство обещало «значительно увеличить общественную поддержку строительства» терминалов, выделив до €1 млрд», пишет издание. Терминалы планируется построить в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен, через которые американские компании смогут ввозить сжиженный газ в Германию.

«Взамен США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока-2», — цитирует издание фразу из письменных предложений ФРГ.

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Первые санкции против «Северного потока-2» США ввели в декабре 2019 года, они коснулись компаний, участвующих в строительстве газопровода. Тогда швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой труб, приостановила работы и отозвала свои суда, когда осталось проложить всего 160 км труб. Российские власти неоднократно заявляли, что завершить строительство газопровода можно своими силами, а сделать это способно судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое позже перебросили в район прокладки.

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Обсуждение судьбы проекта возобновилось после того, как правительство Германии сообщило, что оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок». Свернуть строительство газопровода, в частности, предложила немецкая партия «Союз-90/Зеленые», которая назвала случившееся «очевидным покушением на убийство структурами Кремля». Российские власти подобные обвинения отрицают. Поддержал отказ от «Северного потока-2» и давний критик проекта, президент США Дональд Трамп.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Законопроект о новых санкциях, который является частью оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, сейчас находится на рассмотрении законодателей. По словам главного республиканца в комитете палаты представителей по вооруженным силам Мака Торнберри, его вряд ли примут до президентских выборов в ноябре.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что проект является коммерческим, а не политическим. Поначалу она отказывалась связывать обсуждение «Северного потока-2» с отравлением Навального. Однако позже агентство dpa-AFX со ссылкой на нескольких участников заседания правящего блока ХДС/ХСС в бундестаге сообщило, что Меркель намерена передать решение о судьбе газопровода на общеевропейский уровень.

Кремль неоднократно заявлял, что газопровод будет достроен. 16 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз призвал прекратить упоминать газопровод «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации и связывать судьбу газопровода с тем, что произошло с Навальным.

Автор
Владислав Гордеев
Северный поток-2 санкции США Стивен Мнучин
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