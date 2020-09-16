СМИ узнали о попытках ФРГ «откупиться» от санкций США по Nord Stream 2

Первые санкции против «Северного потока-2» США ввели в декабре 2019 года, они коснулись компаний, участвующих в строительстве газопровода. Тогда швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой труб, приостановила работы и отозвала свои суда, когда осталось проложить всего 160 км труб. Российские власти неоднократно заявляли, что завершить строительство газопровода можно своими силами, а сделать это способно судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое позже перебросили в район прокладки.
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Обсуждение судьбы проекта возобновилось после того, как правительство Германии сообщило, что оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок». Свернуть строительство газопровода, в частности, предложила немецкая партия «Союз-90/Зеленые», которая назвала случившееся «очевидным покушением на убийство структурами Кремля». Российские власти подобные обвинения отрицают. Поддержал отказ от «Северного потока-2» и давний критик проекта, президент США Дональд Трамп.
Законопроект о новых санкциях, который является частью оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, сейчас находится на рассмотрении законодателей. По словам главного республиканца в комитете палаты представителей по вооруженным силам Мака Торнберри, его вряд ли примут до президентских выборов в ноябре.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что проект является коммерческим, а не политическим. Поначалу она отказывалась связывать обсуждение «Северного потока-2» с отравлением Навального. Однако позже агентство dpa-AFX со ссылкой на нескольких участников заседания правящего блока ХДС/ХСС в бундестаге сообщило, что Меркель намерена передать решение о судьбе газопровода на общеевропейский уровень.
Кремль неоднократно заявлял, что газопровод будет достроен. 16 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз призвал прекратить упоминать газопровод «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации и связывать судьбу газопровода с тем, что произошло с Навальным.