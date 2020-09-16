СМИ узнали о запросе посольством России консульского доступа к Навальному

Клиника «Шарите» (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Посольство России в Германии направило в МИД ФРГ ноту об обеспечении консульского доступа к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает «Коммерсантъ», не называя источников.

Дипломаты направили соответствующий документ в соответствии со ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях, согласно которой сотрудники диппредставительства имеют свободный доступ к гражданам представляемой страны, пишет газета.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу посольства России в Берлине.

В начале сентября Генпрокуратура запросила у МИД Германии данные о доследственной проверке причин госпитализации Навального.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Тогда самолет вынужденно посадили в аэропорту Омска, откуда его госпитализировали в городскую больницу № 1, где он впал в кому.

Главный врач омской больницы Александр Мураховский заявлял, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом. Однако лечащий врач Навального Анастасия Васильева раскритиковала эту версию, отметив, что нарушение обмена веществ — состояние, а не диагноз.

В ночь на 22 августа, после того как супруга Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить вывезти ее мужа для лечения за границу, политика разрешили перевезти в Германию. Его поместили на лечение в берлинскую клинику Charite. Ее специалисты после доставки Навального провели несколько исследований, которые указали на «интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».

Однако врачи из омской больницы, где Навальный провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег.

В частности, они утверждали, что не нашли признаков отравления у Навального, и после заявления «Шарите» подчеркнули, что отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы с первого дня, однако она не подтвердилась. Они также предложили отправить в «Шарите» образцы биоматериалов Навального и результаты его лабораторных анализов.

В начале сентября правительство Германии сообщило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной лабораторией бундесвера в Мюнхене, показали наличие в организме Навального следов яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».