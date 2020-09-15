Ярмыш подтвердила возвращение Навального в Россию после лечения в ФРГ

Вид на клинику «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Markus Schreiber / AP)

Оппозиционный политик Алексей Навальный планирует после завершения лечения в берлинской клинике «Шарите» вернуться в Россию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

Такое заявление она сделала после публикации газеты The New York Times, где говорилось, что Навальный сообщил немецкому прокурору о планах вернуться в Россию.

Ярмыш отметила, что после этого журналисты попросили ее подтвердить информацию из заметки газеты.

«Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось», — написала пресс-секретарь Навального.