Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шамсутдинова Общество, 17:02 Второй шаг. Как развиваться в своем стремлении торговать криптовалютой Крипто, 16:56 Николай Соломон возглавил рейтинг «Топ-1000» в номинации «Профуслуги»​ Пресс-релиз, 16:42 Перешедшему в «Барселону» из «Ювентуса» игроку отдали номер Иньесты Спорт, 16:41 Минобороны России назвало тематику учений «Славянское братство» Политика, 16:37 Минобороны объявило о вторых за месяц учениях с Россией в Белоруссии Политика, 16:34 Ярмыш подтвердила возвращение Навального в Россию после лечения в ФРГ Политика, 16:31 Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2» Политика, 16:30 Путин счел эффективным противостояние России коронавирусу Политика, 16:20 У Suzuki появилась своя версия универсала Toyota Corolla Авто, 16:20 Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Беринговым морем Политика, 16:19 Журналисты назвали имя нового главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спорт, 16:17 Зеленский допустил возможность беспорядков на Донбассе Политика, 16:15 Доля недовольных своим здоровьем россиян за 17 лет сократилась на 40% Общество, 16:00
Отравление Навального ,  
0 

Ярмыш подтвердила возвращение Навального в Россию после лечения в ФРГ

Вид на клинику «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный
Вид на клинику «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Markus Schreiber / AP)

Оппозиционный политик Алексей Навальный планирует после завершения лечения в берлинской клинике «Шарите» вернуться в Россию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

Такое заявление она сделала после публикации газеты The New York Times, где говорилось, что Навальный сообщил немецкому прокурору о планах вернуться в Россию.

Ярмыш отметила, что после этого журналисты попросили ее подтвердить информацию из заметки газеты.

«Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось», — написала пресс-секретарь Навального.

NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию
Политика
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Кремле утром 15 сентября сообщили, что если Навальный вылечится, «все будут этому рады». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что оппозиционер «волен уезжать из России и возвращаться в Россию», так как является гражданином страны.

Навальный 15 сентября впервые после отравления опубликовал пост в Instagram. Под фотографией с семьей, сделанной в клинике, политик написал, что уже может дышать сам, хотя все еще «почти ничего» не умеет.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего политика доставили в местную больницу. Он впал в кому. Через два дня Навального перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Германии. Там заявили, что анализы политика указывают на отравление веществами из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.

Позже правительство Германии сообщило, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Отравление веществом из этой группы затем подтвердили специалисты из Франции и Швеции, сообщал официальный представитель правительства ФРГ.

Западные страны утверждают, что к возможному отравлению Навального могли быть причастны российские власти. В Кремле назвали недопустимыми и априори ошибочными, в частности, заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что отравление политика со значительной вероятностью «исходило от высокопоставленных российских официальных лиц».

Теги: Алексей Навальный, отравление, Кира Ярмыш
Материалы по теме
Навальный впервые после отравления выложил свое фото в Instagram
Политика
В Кремле заявили, что будут рады возвращению Навального
Политика
NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter