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Отравление Навального ,  
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Клиника заявила об «указывающих на отравление» анализах Навального

Немецкие врачи опубликовали первое официальное сообщение о состоянии Навального после доставки его в Берлин 22 августа. Эксперты подтвердили подозрения соратников оппозиционера в том, что он был отравлен
Фото: Christian Mang / Reuters
Фото: Christian Mang / Reuters

Клинические исследования, проведенные немецкими врачами в клинике «Шарите», указывают на отравление, говорится в заявлении клиники, поступившем в РБК.

«Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция пока неизвестна» — сообщили немецкие врачи.

Навальный находится в состоянии искусственной комы, его состояние «серьезное», но непосредственной угрозы жизни политика сейчас нет.

В то же время врачи не исключили, что яд оставит последствия для нервной системы Навального. Сейчас его лечат противоядием «Атропином».

Немецкие врачи указали на угрозу долгосрочных последствий для Навального
Политика
Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС

Это первой официальное заявление немецких врачей и экспертов после госпитализации Навального в берлинскую клинику.

В пресс-службе Минздрава Омской области отказались от комментариев.

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Навальному стало плохо в салоне самолета, летевшего из Томска в Москву утром 20 августа. Борт срочно посадили в Омске. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, политик в тот день ничего не ел, он успел выпить стакан чая в аэропорту Томска. Ярмыш сразу же заявила, что это было отравление.

Оппозиционера без сознания доставили в омскую больницу скорой помощи. На следующий день на ним прилетел санитарный самолет, который был готов доставить его на лечение в Берлин, но консилиум врачей, в в котором участвовали прибывшие из Москвы специалисты, не дал разрешения на транспортировку.

Главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что медикам удалось выяснить, что Навальный не был отравлен. «Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — сказал он тогда.

Омские врачи окончательно исключили диагноз отравление у Навального
Общество
Александр Мураховский


Врач уточнил, что экспертиза не подтвердила отравление политика химическим веществом. «В анализах крови и мочи никаких следов указанного препарата нет. <...> Дозировки, которые где-то нашли, мы не можем принимать во внимание», — пояснил Мураховский, отметив, что в картину заболевания не укладывается возможное отравление.

Вечером 21 августа после настоятельных требований жены Навального Юлии — она, в том числе, обращалась к президенту Владимиру Путину, — медики под ее ответственность разрешили его транспортировку в Германию, однако самолет смог вылететь из Омска только 22 августа.

24 августа Ярмыш сообщила, что установленные законом сроки прошли, но уголовное дело по отравлению Навального, которое просили возбудить его соратники, не заведено.

Авторы: Екатерина Костина, Владислав Гордеев, Любовь Порываева
Теги: отравление, диагноз, Алексей Навальный
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