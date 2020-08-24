Клиника заявила об «указывающих на отравление» анализах Навального

Это первой официальное заявление немецких врачей и экспертов после госпитализации Навального в берлинскую клинику.
В пресс-службе Минздрава Омской области отказались от комментариев.
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Навальному стало плохо в салоне самолета, летевшего из Томска в Москву утром 20 августа. Борт срочно посадили в Омске. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, политик в тот день ничего не ел, он успел выпить стакан чая в аэропорту Томска. Ярмыш сразу же заявила, что это было отравление.
Оппозиционера без сознания доставили в омскую больницу скорой помощи. На следующий день на ним прилетел санитарный самолет, который был готов доставить его на лечение в Берлин, но консилиум врачей, в в котором участвовали прибывшие из Москвы специалисты, не дал разрешения на транспортировку.
Главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что медикам удалось выяснить, что Навальный не был отравлен. «Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — сказал он тогда.
Врач уточнил, что экспертиза не подтвердила отравление политика химическим веществом. «В анализах крови и мочи никаких следов указанного препарата нет. <...> Дозировки, которые где-то нашли, мы не можем принимать во внимание», — пояснил Мураховский, отметив, что в картину заболевания не укладывается возможное отравление.
Вечером 21 августа после настоятельных требований жены Навального Юлии — она, в том числе, обращалась к президенту Владимиру Путину, — медики под ее ответственность разрешили его транспортировку в Германию, однако самолет смог вылететь из Омска только 22 августа.
24 августа Ярмыш сообщила, что установленные законом сроки прошли, но уголовное дело по отравлению Навального, которое просили возбудить его соратники, не заведено.