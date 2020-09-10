Отравление Навального , 10 сен, 12:18
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Песков назвал искажающими реальность слова Помпео о Навальном
Дмитрий Песков
Слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что «есть значительная вероятность» того, что отравление политика Алексея Навального «исходило от высокопоставленных российских официальных лиц», недопустимы и искажают реальность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
«Прямые или косвенные указания на причастность каких-то, любых официальных российских представителей считаем недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность», — сказал Песков.
«Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего», — подчеркнул представитель Кремля.
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