Песков назвал искажающими реальность слова Помпео о Навальном

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Слова государственного секретаря США Майка Помпео о том, что «есть значительная вероятность» того, что отравление политика Алексея Навального «исходило от высокопоставленных российских официальных лиц», недопустимы и искажают реальность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Прямые или косвенные указания на причастность каких-то, любых официальных российских представителей считаем недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность», — сказал Песков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего», — подчеркнул представитель Кремля.

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