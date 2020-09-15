В Кремле заявили, что будут рады возвращению Навального

Дмитрий Песков назвал Навального по фамилии, но отметил, что ни президент, ни сотрудники администрации не планируют встречаться с оппозиционером после его возвращения в Россию

Фото: Fabian Sommer / dpa / picture-alliance

Как гражданин России Алексей Навальный может уезжать из страны и возвращаться в страну, а если он вылечится, то «все будут этому рады». Так, как передает корреспондент РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о намерении Навального, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите», вернуться в Россию.

«Он гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию», — сказал Песков. «Если гражданин России поправит свое здоровье, то все этому будут рады», — добавил представитель Кремля и пояснил, что «мы не имеем возможность отслеживать состояние Навального, у нас нет такой возможности».

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На вопрос, возможна ли в случае возвращения Навального его встреча с президентом или представителями администрации президента, Песков сказал: «Мы не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет».

Накануне газета The New York Times сообщила, что Навальный планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. Собеседники издания рассказали об этом со ссылкой на данные службы безопасности Германии. По данным NYT, Навальный «полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится». В разговоре с немецким прокурором политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, уточнил источник NYT.



Накануне, 14 сентября, берлинская клиника «Шарите», в которой лечат оппозиционера, сообщила, что Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и «он уже может на время покидать больничную койку».