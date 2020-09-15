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В Кремле заявили, что будут рады возвращению Навального

Дмитрий Песков назвал Навального по фамилии, но отметил, что ни президент, ни сотрудники администрации не планируют встречаться с оппозиционером после его возвращения в Россию
Фото: Fabian Sommer / dpa / picture-alliance
Фото: Fabian Sommer / dpa / picture-alliance

Как гражданин России Алексей Навальный может уезжать из страны и возвращаться в страну, а если он вылечится, то «все будут этому рады». Так, как передает корреспондент РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о намерении Навального, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите», вернуться в Россию.

«Он гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию», — сказал Песков. «Если гражданин России поправит свое здоровье, то все этому будут рады», — добавил представитель Кремля и пояснил, что «мы не имеем возможность отслеживать состояние Навального, у нас нет такой возможности».

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На вопрос, возможна ли в случае возвращения Навального его встреча с президентом или представителями администрации президента, Песков сказал: «Мы не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет».

Накануне газета The New York Times сообщила, что Навальный планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. Собеседники издания рассказали об этом со ссылкой на данные службы безопасности Германии. По данным NYT, Навальный «полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится». В разговоре с немецким прокурором политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, уточнил источник NYT.

Накануне, 14 сентября, берлинская клиника «Шарите», в которой лечат оппозиционера, сообщила, что Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и «он уже может на время покидать больничную койку».

NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию
Политика
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Через несколько минут после брифинга Пескова Навальный выложил в Instagram первую после отравления фотографию. «Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам», — написал он. На фотографии Навальный запечатлен сидящим на больничной койке, а рядом с ним — жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар.

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Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в токсикологическую реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1. 22 августа Навального перевезли в Германию. 2 сентября канцлер Ангела Меркель заявила, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов яда из группы «Новичок». Еще через две недели правительство Германии заявило, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

Омские врачи отвергли возможность отравления Навального, правоохранительные органы не увидели в случившемся повода для возбуждения уголовного дела. МИД России называл обвинения в причастности государства к отравлению политика бездоказательными. Генпрокуратура направила в Германию запрос с просьбой предоставить результаты анализов Навального и доказательства его отравления веществом из группы «Новичок».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Дмитрий Песков, Алексей Навальный, возвращение
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