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Отравление Навального ,  
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Навальный впервые после отравления выложил свое фото в Instagram

На фотографии Алексей Навальный сидит на больничной койке, а рядом с ним находятся его жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар. «Скучаю по вам», — обратился к своим друзьям и сторонникам политик
Фото: navalny / Instagram
Фото: navalny / Instagram

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после отравления выложил в Instagram свою фотографию и обращение к сторонникам.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам», — говорится в сообщении.

На фотографии Навальный запечатлен сидящим на больничной койке, а рядом с ним находятся его жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар.

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где Навальный проходит лечение с 22 августа, сообщила, что пациенту стало намного лучше — он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может на время покидать больничную койку.

Во вторник Навальный пошутил, что возможность самостоятельно дышать ему очень понравилась.

«Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — добавил он.

«Шарите» сообщила об улучшении состояния Навального - он может вставать
Политика
Клиника &laquo;Шарите&raquo;

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Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа Навального перевезли в Германию. 2 сентября правительство страны заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». 14 сентября было опубликовано новое заявление правительства Германии, в котором указывалось, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

Отравление Навального «Новичком» подтвердили эксперты из Франции и Швеции
Политика
Фото: Maja Hitij / Getty Images

15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Навальный вылечится, то «все будут этому рады».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Навальный
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