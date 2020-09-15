Навальный впервые после отравления выложил свое фото в Instagram

На фотографии Алексей Навальный сидит на больничной койке, а рядом с ним находятся его жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар. «Скучаю по вам», — обратился к своим друзьям и сторонникам политик

Фото: navalny / Instagram

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после отравления выложил в Instagram свою фотографию и обращение к сторонникам.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам», — говорится в сообщении.

На фотографии Навальный запечатлен сидящим на больничной койке, а рядом с ним находятся его жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар.

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где Навальный проходит лечение с 22 августа, сообщила, что пациенту стало намного лучше — он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может на время покидать больничную койку.

Во вторник Навальный пошутил, что возможность самостоятельно дышать ему очень понравилась.