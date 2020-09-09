Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Президент Владимир Путин сообщит, если решит пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если он (Путин. — РБК) посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом», — сказал он.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Сейчас препарат проходит последние клинические испытания. Первая партия была выпущена в гражданский оборот 8 сентября.

После регистрации препарата Путин сообщил, что прививку сделала одна из его дочерей. Спустя несколько недель президент рассказал, что у нее сформировался иммунитет к вирусу. В частности, процедуру вакцинации прошли глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минобороны Сергей Шойгу.