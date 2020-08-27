Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью «России 24», что у его дочери, прошедшей вакцинацию от коронавируса, появились антитела.

«Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет. Появляются антитела, как у моей дочери появились. И она безвредна. Слава богу, дочка чувствует себя хорошо», — сказал Путин.

По словам Путина, его дочь сама приняла решение сделать прививку как доброволец, с ним она не советовалась. Глава государства заявил, что его дочь общается с большим количеством людей и для того, чтобы нормально работать, ей нужно быть защищенной.

11 августа Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала действие вакцины против коронавирусной инфекции на себе. Он рассказал, что у нее только поднялась температура, чувствует она себя хорошо.