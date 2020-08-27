Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
СМИ сообщили о желании Месси воссоединиться с Неймаром в «Манчестер Сити» Спорт, 16:10 Кто должен внедрять ИИ в компании и какие компетенции для этого нужны Индустрия 4.0, 16:00  Девушки встали в «цепь солидарности» возле Красного костела в Минске Политика, 15:59 Путин нашел недостаток на открытой в Крыму трассе «Таврида» Общество, 15:53 Приморье предложило Москве схему стабилизации топливного рынка в регионе Бизнес, 15:47 Компании Татарстана инвестировали в блокчейн-разработки более ₽1 млрд Крипто, 15:44 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 15:44 Как запомнить известные художественные стили РБК и Билайн, 15:35 Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму Общество, 15:34 Путин сообщил о нейтральном поведении России в ситуации в Белоруссии Политика, 15:32 Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации Политика, 15:31 Песков заявил о задержке вылета Навального из-за немецких пилотов Политика, 15:31 В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального Общество, 15:29 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 15:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью «России 24», что у его дочери, прошедшей вакцинацию от коронавируса, появились антитела.

«Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет. Появляются антитела, как у моей дочери появились. И она безвредна. Слава богу, дочка чувствует себя хорошо», — сказал Путин.

По словам Путина, его дочь сама приняла решение сделать прививку как доброволец, с ним она не советовалась. Глава государства заявил, что его дочь общается с большим количеством людей и для того, чтобы нормально работать, ей нужно быть защищенной.

Ученые заявили об обнадеживающих результатах у испытавших вакцину
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

11 августа Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала действие вакцины против коронавирусной инфекции на себе. Он рассказал, что у нее только поднялась температура, чувствует она себя хорошо.

Тогда же глава государства объявил, что в России зарегистрировали первую вакцину от COVID-19. Президент отметил ее эффективность. По его словам, она создает устойчивый иммунитет к коронавирусу и не вызывает серьезных побочных эффектов. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания.

У Владимира Путина две дочери. Во время прямой линии в 2017 году президент рассказал, что они живут в Москве, «занимаются наукой, образованием». Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова является дочерью президента. Русская служба Би-би-си и журнал New Times называли старшей дочерью Путина члена совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, ведущего научного сотрудника НМИЦ эндокринологии Минздрава и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов Марию Воронцову. Официального подтверждения или опровержения информация не получала.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Владимир Путин, вакцина, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 августа
Общество
В МГУ допустили создание единой вакцины от коронавируса и гриппа
Общество
Власти США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter