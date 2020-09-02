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Глава Минпромторга сделал прививку от коронавируса

Денис Мантуров рассказал о своем самочувствии после прививки от коронавируса. Он докладывал о симптомах лично директору НИЦ имени Гамалеи, где была разработана вакцина «Cпутник V»
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: РИА Новости)

Очередным высокопоставленным чиновником, который сделал прививку от коронавируса, стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом он рассказал в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Прививка была сделана российской вакциной «Cпутник V» НИЦ имени Гамалеи. Министр уточнил, что после вакцинации оставался «на ногах».

«Я участвовал в эксперименте, во втором, не лежа в больнице, как первые добровольцы, а перенося «на ногах». Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу [директору НИЦ имени Гамалеи] звонил и докладывал о состоянии», — рассказал министр.

Мантуров также описал свои ощущения после вакцинации. «В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день за счет того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. На третий день вообще ничего не чувствовал», — добавил он.

Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
Общество
Марат Хуснуллин

20 августа вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин объявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. «Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал тогда Хуснуллин.

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что лидер партии Владимир Жириновский сделал прививку вакциной «Спутник V».

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Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Общество
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

По опросу, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), только 42% россиян готовы сделать прививку от COVID-19. Большая часть респондентов — 52% — ответили на это предложение отрицательно. Опрос также продемонстрировал недоверие врачей к вакцине. Большинство не хотят делать прививки, потому что «боятся, не верят, опасаются». «С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться», — пояснил глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

О неготовности прививаться российской вакциной также заявляли большинство из 3040 медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» 12–13 августа. О согласии на вакцинацию сообщили тогда 24,5% респондентов, 52% выразили противоположную точку зрения.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: прививка, коронавирус, Денис Мантуров
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