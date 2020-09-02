Глава Минпромторга сделал прививку от коронавируса

Денис Мантуров рассказал о своем самочувствии после прививки от коронавируса. Он докладывал о симптомах лично директору НИЦ имени Гамалеи, где была разработана вакцина «Cпутник V»

Денис Мантуров (Фото: РИА Новости)

Очередным высокопоставленным чиновником, который сделал прививку от коронавируса, стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом он рассказал в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Прививка была сделана российской вакциной «Cпутник V» НИЦ имени Гамалеи. Министр уточнил, что после вакцинации оставался «на ногах».

«Я участвовал в эксперименте, во втором, не лежа в больнице, как первые добровольцы, а перенося «на ногах». Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу [директору НИЦ имени Гамалеи] звонил и докладывал о состоянии», — рассказал министр.

Мантуров также описал свои ощущения после вакцинации. «В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день за счет того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. На третий день вообще ничего не чувствовал», — добавил он.