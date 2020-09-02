ЛДПР показала видео вакцинации Жириновского от коронавируса

Партия ЛДПР показала, как лидеру политической организации Владимиру Жириновскому делали прививку российской вакциной от коронавируса. Видео процедуры опубликовано на странице фракции в Instagram.

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«Вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше», — сказал Жириновский после того, как ему сделали инъекцию.

О том, что политик сделал прививку российской вакциной от коронавируса сообщил руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин. Он утончил, что в конце сентября Жириновский получит вторую дозу препарата. После вакцинации он будет находится по наблюдением врачей.