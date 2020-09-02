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ЛДПР показала видео вакцинации Жириновского от коронавируса

Партия ЛДПР показала, как лидеру политической организации Владимиру Жириновскому делали прививку российской вакциной от коронавируса. Видео процедуры опубликовано на странице фракции в Instagram.

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«Вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше», — сказал Жириновский после того, как ему сделали инъекцию.

О том, что политик сделал прививку российской вакциной от коронавируса сообщил руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин. Он утончил, что в конце сентября Жириновский получит вторую дозу препарата. После вакцинации он будет находится по наблюдением врачей.

Жириновский сделал прививку от коронавируса
Общество
Владимир Жириновский

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Перед регистрацией препарат прошел два этапа испытаний. Последний этап исследований запланирован на 5-7 сентября. В будут участвовать более 40 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Жириновский, ЛДПР, вакцина, коронавирус
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