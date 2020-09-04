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Шойгу сделал прививку от коронавируса

В пятницу о сделанной прививке сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Вакцинировался также глава Минпромторга Денис Мантуров
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уже сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Заявление было сделано на совещании министров обороны СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии.

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

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Сегодня же о сделанной прививке рассказал мэр Москвыв Сергей Собянин. Источники РБК в мэрии рассказали, что прививку сделали также вице-мэр Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова и заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Еще один собеседник РБК в мэрии уточнил, что, по его информации, вслед за мэром Сергеем Собяниным в вакцинации приняли участие почти все главы московских департаментов.

2 сентября о своей вакцинации рассказали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

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Вакцину «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в сотрудничестве с Министерством обороны. Одной из площадок для испытаний вакцины стал Главный военный клинический госпиталь Минобороны им. Н.Н. Бурденко, в них принимали участие добровольцы Минобороны.

О регистрации вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа. В сентября начинается расширенный третий этап испытаний, который назвали пострегистрационным, в котором должны принять участие около 40 тыс. человек.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Сергей Шойгу, коронавирус, прививка
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