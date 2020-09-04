Шойгу сделал прививку от коронавируса
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уже сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Заявление было сделано на совещании министров обороны СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии.
«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
Сегодня же о сделанной прививке рассказал мэр Москвыв Сергей Собянин. Источники РБК в мэрии рассказали, что прививку сделали также вице-мэр Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова и заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.