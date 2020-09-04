Шойгу сделал прививку от коронавируса

Еще один собеседник РБК в мэрии уточнил, что, по его информации, вслед за мэром Сергеем Собяниным в вакцинации приняли участие почти все главы московских департаментов.

2 сентября о своей вакцинации рассказали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Вакцину «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в сотрудничестве с Министерством обороны. Одной из площадок для испытаний вакцины стал Главный военный клинический госпиталь Минобороны им. Н.Н. Бурденко, в них принимали участие добровольцы Минобороны.

О регистрации вакцины президент Владимир Путин объявил 11 августа. В сентября начинается расширенный третий этап испытаний, который назвали пострегистрационным, в котором должны принять участие около 40 тыс. человек.