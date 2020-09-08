Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 75,96 (+0,37) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 89,74 (+0,26) Инвестиции, 13:58
Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса Общество, 15:11 «Слезайте с дохлой лошади»: правила развития техностартапа Pro, 15:06 Лукашенко объяснил свое появление с автоматом Политика, 15:03 Напарник, соперник или угроза: что не так с ИИ и роботами Индустрия 4.0, 15:00  «Ротор» расторг контракт с лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне Спорт, 14:52 Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах Финансы, 14:52 Синоптик спрогнозировал пасмурную погоду в Москве до конца недели Общество, 14:52 Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля Инвестиции, 14:50 Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах Политика, 14:48 Украинские пограничники сообщили о пропуске белорусских оппозиционеров Политика, 14:45 «У биткоина нет шансов достичь $20 000 в 2020 году». 4 прогноза на курс Крипто, 14:40 По России на автомобиле: как все предусмотреть РБК и Jeep, 14:32 МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным Политика, 14:31 В штабе Навального в Новосибирске сообщили о нападении Политика, 14:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в центре уже производится вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре. Росздравнадзор контролирует каждую партию», — рассказал Гинцбург.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило о выпуске первой партии российской вакцины в гражданский оборот. В скором времени первую партию должны доставить в регионы.

Центр Гамалеи назвал сроки вакцинации большей части населения России
Общество
Фото: АГН «Москва»

11 августа о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин. По словам Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года.

Власти Москвы сообщили, что заявку на участие в пострегистрационных испытаниях, которые должна пройти вакцина Центра Гамалеи, уже подали 25 тыс. жителей столицы, их начали обследовать на предмет противопоказаний. Всего в исследовании примут участие 40 тыс. добровольцев. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, вакцина
Материалы по теме
Центр Гамалеи назвал сроки вакцинации большей части населения России
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 сентября
Общество
Первую партию российской вакцины от COVID выпустили в гражданский оборот
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter