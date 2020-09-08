Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в центре уже производится вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре. Росздравнадзор контролирует каждую партию», — рассказал Гинцбург.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило о выпуске первой партии российской вакцины в гражданский оборот. В скором времени первую партию должны доставить в регионы.

11 августа о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин. По словам Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года.



Власти Москвы сообщили, что заявку на участие в пострегистрационных испытаниях, которые должна пройти вакцина Центра Гамалеи, уже подали 25 тыс. жителей столицы, их начали обследовать на предмет противопоказаний. Всего в исследовании примут участие 40 тыс. добровольцев. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.