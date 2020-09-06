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Глава Саксонии посчитал необходимым достроить Nord Stream 2

Михаэль Кречмер
Михаэль Кречмер (Фото: Reuters)

Премьер-министр федеративной земли Саксония и член партии ХДС Михаэль Кретшмер заявил о необходимости продолжить строительство «Северного потока-2», сообщает немецкое издание FreiePresse.

«Северный поток-2» необходимо строить и дальше, — сказал он. — Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество».

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Кретшмер также отметил, что отравление оппозиционера Алексея Назального — это «ужасный акт, который необходимо прояснить». Однако глава Саксонии считает, что прежде чем действовать, необходимо провести расследование.

Ранее соратник Кретшмера по партии Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо на два года заморозить строительство газопровода из-за отравления Навального. По его мнению, это единственный способ повлиять на президента России Владимира Путина.

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Фото: Bernd Wuestneck / DPA / AP

Помимо Мерца с требованием остановить строительство «Северного потока-2» также выступила немецкая партия «Союз 90/ Зеленые». Глава Франции в парламенте Катрин Геринг-Эккард оценила отравление политика как «очевидное покушение на убийство структурами Кремля».

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В ответ на данные заявления канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что не видит необходимости в подобных действиях. По ее мнению, связывать ситуацию с Навальным и строительство газопровода нецелесообразно.

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Фото: Axel Schmidt / Getty Images

Аналогичную позицию высказал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для таких действий нет реальных оснований.

Утром 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Чтобы госпитализировать политика, самолет совершил экстренную посадку в омском аэропорту. Спустя несколько дней оппозиционера перевезли на лечение в Берлин. Сейчас он находится в клинике «Шарите».

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Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press

2 августа правительство Германии заявило, что в организме Навального обнаружены следы яда из той же группы, что и «Новичок». В тот же день Меркель потребовала, чтобы Россия дала объяснения касательно сложившейся ситуации, и предположила, что покушение было организовано с целью заставить оппозиционера прекратить свою деятельность.

Теги: Северный поток-2, ФРГ, Саксония
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