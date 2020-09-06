Глава Саксонии посчитал необходимым достроить Nord Stream 2

Михаэль Кречмер (Фото: Reuters)

Премьер-министр федеративной земли Саксония и член партии ХДС Михаэль Кретшмер заявил о необходимости продолжить строительство «Северного потока-2», сообщает немецкое издание FreiePresse.

«Северный поток-2» необходимо строить и дальше, — сказал он. — Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество».

Кретшмер также отметил, что отравление оппозиционера Алексея Назального — это «ужасный акт, который необходимо прояснить». Однако глава Саксонии считает, что прежде чем действовать, необходимо провести расследование.

Ранее соратник Кретшмера по партии Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо на два года заморозить строительство газопровода из-за отравления Навального. По его мнению, это единственный способ повлиять на президента России Владимира Путина.