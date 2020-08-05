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Бизнес ,  
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Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»

Они считают, что при выдаче разрешения на строительство не были учтены новые научные данные. Власти Германии ранее уже отклоняли требования экологов
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Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press
Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press

Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает Die Welt, представитель суда подтвердил наличие документа, однако указал, что дата рассмотрения иска пока не определена.

В иске экологи ссылаются на новые научные данные, в соответствии с которыми работа трубопровода может привести к неконтролируемой утечке метана. В DUH утверждают, что последние исследования показали, что вред экологии при выбросах метана оказался большим, чем считалось до сих пор. Экологи считают, что до проверки этих данных Горным ведомством Штральзунда работы по строительству газопровода необходимо остановить. «При неполном представлении о возможном экологическом ущербе нужно принимать превентивные меры», — считают они.

«Мы уверены, что при наличии современных научных данных проект «Северный поток-2» не был бы одобрен», — заявил представитель DUH Константин Цергер.

Помпео предупредил инвесторов Nord Stream 2 фразой «убирайтесь сейчас»
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Майк Помпео

Die Welt указывает, что ранее DUH направляла соответствующее требование в Горное ведомство Штральзунда, однако чиновники отклонили жалобу экологов.

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2. 

В начале марта разрешение на строительство трубопровода пыталось оспорить немецкое Общество защиты окружающей среды. Оно также ссылалось на правовое заключение Института экономики и права Берлинского технического университета касательно возможного вреда для экологии от возможного выброса метана. Однако в Nord Stream 2 AG тогда заявили, что не видят причин для перепроверки выдачи разрешения на ведение работ.

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Иск экологов направлен на фоне давления на ФРГ со стороны властей США. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в середине июля заявил, что его страна готовит новые санкции против «Северного потока-2», который, по его мнению, несет угрозу безопасности Европы. Помпео призвал инвесторов проекта «убираться сейчас, чтобы не рисковать в дальнейшем».

В пресс-службе Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) РБК заявили, что знают о рекомендациях Госдепа США по санкциям против проекта. Там напомнили, что компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в газопровод почти по €1 млрд и более 1 тыс. компаний из 25 стран привержены завершению проекта.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Германия, Северный поток 2
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