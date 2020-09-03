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Отравление Навального ,  
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НАТО и ЕС потребовали у Москвы расследовать отравление Навального

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Евросовета Шарль Мишель потребовали у России провести полное расследование в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом они написали в Twitter.

«Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой атаки Новичком. Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического агента военного уровня, это делает еще более срочным полное и прозрачное расследование, которое необходимо провести России», — указал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО проконсультируется со своими союзниками и Германией относительно возможных последствий инцидента.

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Глава Евросовета также отметил, что Россия «должна провести полное расследование и восстановить справедливость». «Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с помощью нервно-паралитического агента военного образца», — сообщил Шарль Мишель.

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Теги: Алексей Навальный, отравление, НАТО, ЕС
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