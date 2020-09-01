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Отравление Навального ,  
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Лавров назвал неправдой обвинения в отказе расследовать дело Навального

Выступая перед первокурсниками МГИМО, глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил им, почему уголовное дело по поводу возможного отравления Алексея Навального до сих пор не возбуждено
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения в нежелании вести расследование ситуации с Алексеем Навальным являются ложью.

«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку. А следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Это пока не ясно, немецкие врачи не могут нам соответствующую информацию передать», — сказал Лавров во время своего традиционного выступления 1 сентября перед первокурсниками МГИМО.

Трансляцию выступления министра вел телеканал RT.

Лавров также отметил, что в течение времени, когда Навальный находился в омской больнице, врачей и власти обвиняли в желании скрыть информацию о случившемся с ним.

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<p>Клиника &laquo;Шарите&raquo;</p>

«Ну вот вам, наконец, уже неделю, как [Навальный] находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. <...> Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину», — пояснил министр.

Лавров отметил, что Генпрокуратура России обратилась к коллегам в Германии с просьбой задействовать соглашение об оказании взаимной правовой помощи.

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Ранее Министерство юстиции Германии подтвердило, что получило запрос от генерального прокурора России об оказании правовой помощи в связи с предполагаемым отравлением Навального. Российская сторона попросила предоставить результаты анализов и информацию о предварительном диагнозе.

Генпрокуратура России сообщала, что попросила у Германии правовой помощи по лечению Навального. В частности, речь шла «о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике «Шарите». В надзорном ведомстве добавили, что не обнаружено свидетельств «совершения умышленных преступных действий» в отношении оппозиционера.

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Навальному стало плохо в самолете, следовавшем из Томска в Москву, утром 20 августа. Он потерял сознание, борт срочно посадили в Омске, после чего политика госпитализировали в больницу скорой помощи. 22 августа Навальный был переправлен для лечения в берлинскую клинику «Шарите». Его сподвижники сразу же заявили, что это было отравление. Омские врачи такую версию не подтвердили. В Берлине заявили, что клиническая картина указывает на отравление ингибиторами холинэстеразы, но конкретное вещество и способ его введения в организм пациента не назвали.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Сергей Лавров, Алексей Навальный, отравление
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