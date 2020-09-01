Лавров назвал неправдой обвинения в отказе расследовать дело Навального

Выступая перед первокурсниками МГИМО, глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил им, почему уголовное дело по поводу возможного отравления Алексея Навального до сих пор не возбуждено

Сергей Лавров (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения в нежелании вести расследование ситуации с Алексеем Навальным являются ложью.

«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку. А следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Это пока не ясно, немецкие врачи не могут нам соответствующую информацию передать», — сказал Лавров во время своего традиционного выступления 1 сентября перед первокурсниками МГИМО.

Трансляцию выступления министра вел телеканал RT.

Лавров также отметил, что в течение времени, когда Навальный находился в омской больнице, врачей и власти обвиняли в желании скрыть информацию о случившемся с ним.