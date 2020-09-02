Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

В Саратовской области базируется 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт. Это один из основных центров Министерства обороны России, занимающийся проблемами радиационной, химической и биологической защиты. Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, который утверждал, что входил в группу разработчиков «Новичка», рассказывал, что в Шиханах над этим работала большая группа специалистов. По его словам, были задействованы технологи, токсикологи и биохимики. Ринк работал в филиале ГосНИИОХТа — Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. В советское время этот институт разрабатывал химическое оружие.

Центр в Шиханах Полигон в Шиханах был задействован для испытания химического оружия с середины 1920-х годов. В тот период здесь базировалась аэрохимическая станция. Затем ее переоборудовали в Центральный войсковой химический полигон Советской армии. В 1960-х годах сюда был переведен 33-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, писала «Новая газета». А в 1987 году иностранным наблюдателям демонстрировали процесс уничтожения химического оружия, в рамках Конвенции о его запрещении. Ранее специалистов этого института обвиняли в хищении вещества, по составу похожего на «Новичок». В середине 1990-х этим ядом в Москве был отравлен бизнесмен Иван Кивелиди. В составе научного коллектива секретного химического центра работает более 100 кандидатов и докторов наук, в состав института входят более 40 многопрофильных лабораторий. Об этом сообщал журнал Минобороны «Военная мысль». В 2013 году распоряжением правительства России в Шиханах была проведена реорганизация. Из состава института были выделены 27-й научный центр в Москве и 48-й ЦНИИ Минобороны в Сергиевом Посаде. В распоряжении говорилось, что предельная численность работников ЦНИИ после реформы составила 887 человек. Также в Шиханах базируется 1-я мобильная бригада Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и расположен испытательный полигон Минобороны, говорится на сайте ведомства.

Как именно могли отравить Навального

Один из разработчиков «Новичка», сотрудник центра в Шиханах Владимир Углев, пояснил РБК, что отравляющие вещества этой группы существуют как в жидкой, так и в твердой форме — и от этого зависит, насколько они летучи.

«Я был уверен, что отравляющие вещества, «Новички», будут применять в жидкой форме — А-230, А-234, как при отравлении Скрипалей в Солсбери. Все эти вещества относятся к классу фторфосфатов и органфторфосфонатов. Но могли применить и А-242, это твердое вещество, относится к другой группе веществ», — говорит он. Если бы применили жидкий «Новичок», то обязательно кто-нибудь бы пострадал, окружающие получили бы ингаляционные поражения, объясняет эксперт. Само по себе вещество А-242, по его словам, безопасно, но оно может действовать в растворе, нанесенном на кожу. В таком виде оно будет совершенно безопасно для окружающих и очень опасно для жертвы. «Раствор может быть любой, например диметилформамид, ацетонитрил. Раствор могли нанести на одежду, кто-то мог зайти к нему [Навальному] в номер, возможно, он сдавал одежду в химчистку», — отметил он.

Как долго может действовать яд

По словам Углева, первые симптомы отравления проявляются в том месте, где вещество соприкасается с кожей, и могут выражаться в подергивании мышц или фибрилляции. «Затем может быть рвота, тошнота, непроизвольная дефекация, мочеиспускание. Кома в данном случае наступает уже после судорог. Может быть, добавили еще одно вещество, например клофелин», — отметил эксперт.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отметила, что не знает, могло ли отравление произойти при помощи нанесения раствора на одежду политика.

Углев рассказал РБК, что, по его опыту, люди, получившие поражение этим веществом, не выживали. Это были в основном офицеры, которые нарушали правила техники безопасности, пояснил ученый. «В Москве сотрудник получил поражение, он очень долго болел, страдал и в конце концов все-таки умер», — отметил он. «Если это действительно «Новичок», то у Алексея будут очень серьезные осложнения. Центральная и периферическая нервная система, скорее всего, будут серьезно затронуты», — подчеркнул он.

На вопрос, угрожает ли вещество интеллекту отравленного, ученый ответил, что все зависит от того, какое количество вещества попало в центральную нервную систему.

Он также подчеркнул, что вещество может быть особенно опасно для мышц легких: «Если фермент не будет работать из-за этого отравляющего вещества, в постсинаптическом пространстве будет накапливаться ацетилхолин, сигнал будет идти постоянно, у человека будут судороги, паралич».

Как на заявление Берлина отреагировали российские власти

В Кремле заявили об отсутствии следов отравляющих веществ в организме политика до его транспортировки в клинику в Германии.

«До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» подчеркнула, что заявления правительства Германии по ситуации с Навальным являются очередной информационной кампанией против России.

«Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата <...>, наши партнеры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры», — сказала она.

Что теперь будут делать в ФБК

«Алексей по-прежнему в коме и на ИВЛ. Состояние остается тяжелым. Активность холинэстеразы восстанавливается, но изменений его состояния в ближайшее время ждать не стоит», — написала Кира Ярмыш в Twitter со ссылкой на данные клиники. С момента его попадания в клинику «Шарите» состояние политика не менялось, уточнила она РБК.

«Будем настаивать на возбуждении уголовного дела [о покушении на убийство]», — ответила Ярмыш на вопрос, как соратники Навального намерены реагировать на сообщение Германии о выявлении яда. РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

Возможны ли новые санкции Запада

В Кремле допускают, что в отношении России после заявления Меркель могут быть введены санкции, сказал РБК собеседник, близкий к администрации президента.

Глава комитета бундестага по иностранным делам и член правящей партии «Христианско-демократический союз» Норберт Ретген напомнил, что отравляющее вещество «Новичок» было использовано также при отравлении Скрипалей в Британии. «Любой, кто настаивает на невиновности Путина, просто не хочет это [правду о виновности Путина] признать», — написал он в Twitter. Депутат фракции ХДС/ХСС и представитель этой партии по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт не исключил введение новых санкций против России, заявив, что отравление Навального «Новичком» могло быть совершено только с одобрения российских властей.

У Германии есть несколько очевидных механизмов для введения санкций против России. Во-первых, ФРГ может применить санкции в одностороннем порядке — например, выдворив из страны российских дипломатов. После того как Британия обвинила Москву в причастности к отправлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, она выслала 23 российских дипломатов. Впрочем, даже такие санкции Лондон координировал с союзниками — в конечном счете в знак солидарности с британцами решение о высылке российских дипломатов приняли более десятка западных стран.

Во-вторых, с 2018 года в Евросоюзе существует механизм, позволяющий применять санкции в отношении лиц и организаций, причастных к разработке и применению химического оружия. Персональные санкции в рамках такого механизма были введены в отношении россиян в январе 2019 года — по делу Скрипалей и использования химоружия в Сирии.

Вопрос применения санкций в связи с делом Навального осложняет то, что у Германии нет на примете подозреваемых в его отравлении. Таким образом у ФРГ, в отличие от Британии, нет очевидных фигурантов санкционных мер. В такой ситуации ЕС может наложить санкции на представителей российской власти или разведсообщества, сказал РБК аналитик консалтинговой компании AKE International Максимилиан Хесс. Например, ЕС вводил ограничения в отношении главы ГРУ Игоря Костюкова после событий в Солсбери, хотя его прямая вина во враждебных действиях против европейских стран не доказана.

Дипломатический демарш и односторонние меры в отношении России со стороны ФРГ более вероятны, чем коллективные санкции на уровне ЕС, считает Хесс. Тем не менее, если Германия проявит принципиальность, то может склонить европейских партнеров к коллективным действиям, добавил он. «Думаю, реакция Германии примет более четкие очертания в ближайшие дни», — сказал аналитик.

В случае принятия санкций Евросоюзом велика вероятность, что к такому шагу присоединятся США, считает Хесс. «[Президент США Дональд] Трамп вряд ли захочет показаться слабым в отношении России, учитывая надвигающиеся президентские выборы в ноябре», — отметил эксперт. Он также допустил, что США постараются использовать дело Навального для лоббирования санкций против трубопровода Nord Stream 2. США являются убежденными оппонентами проекта, а на прошлой неделе Юрген Хардт назвал «ошибкой» поддержку ФРГ Nord Stream 2. Впрочем, кацлер Меркель утверждает, что Nord Stream 2 — экономический проект, а поэтому его стоит рассматривать отдельно от дела Навального.

Как заявление правительства ФРГ отразилось на рубле

После заявления властей ФРГ курс доллара вырос с 74,5 руб. и на пике достигал 75,6 руб. По состоянию на 19:54 мск доллар торговался по 75,4 руб., евро — по 89,3 руб. (до заявления стоил около 88 руб.).

«Рынок традиционно опасается введения каких-либо санкций против различных секторов российской экономики, как это, например, было в 2014–2015 годах <...> и сейчас начал закладывать в цены какие-то негативные сценарии», — сказал РБК главный стратег «Атона» Александр Кудрин. Предел падения рубля, по его словам, оценить сложно, так как непонятно, будут ли введены санкции и какие.

Опасения по поводу санкций растут, констатирует главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец: «Но опыт показал, что если мы не говорим о наиболее негативном сценарии, реакция рынка на геополитические риски краткосрочная — вплоть до месяца». В инвесткомпании не ждут, что курс уйдет существенно выше значения 75–76 руб. за доллар, однако сценарии развития ситуации неизвестны, подчеркивает Донец.

«Можно сказать, что санкционная повестка с высокой долей вероятности вернется, по крайней мере риторика в СМИ вернется однозначно. Последуют ли конкретные болезненные действия для экономики России — вопрос открытый, и нет ощущения, что это неизбежно», — считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов ожидает, что «геополитический дисконт к справедливой стоимости рубля, наверное, будет только увеличиваться в ближайшие недели».

«Ренессанс Капитал» в базовом сценарии не ждет, что рубль «уйдет существенно выше» диапазона 75–76 руб. за доллар, «если не произойдет существенного изменения расклада сил». «Мы не ждем одновременно и укрепления курса рубля ниже 73 руб., потому что риски остаются. Важную роль играет то, что Центральный банк в сентябре, скорее всего, пройдет точку завершения цикла снижения ключевой ставки», — отмечает Донец. Надоршин, наоборот, ждет доллара по 80 руб. к концу года при текущих ценах на нефть и даже при отсутствии новых санкций.