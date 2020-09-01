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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов назвал фейком снятое сразу после ДТП видео

Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Пресненского суда)

Актер Михаил Ефремов назвал в суде фейковым видеоролик, на котором видно, как его выводят с водительского места машины сразу после ДТП на Садовом кольце, сообщает ТАСС.

«Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео», — заявил Ефремов.

Запись, как ранее заявила свидетель Светлана Набокина, была сделана на телефон сразу после аварии. На ней видно, как Ефремова выводят из машины. С ходатайством о приобщении этого видеоролика к материалам дела выступил адвокат потерпевших Александр Добровинский. 10 августа защитник пояснял, что видео доказывает, что за рулем был Ефремов, поскольку «есть три свидетеля, которые это подтверждают».

Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи
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Эльман Пашаев

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал появление в суде нового видеоматериала от очевидца аварии, заявив, что «даже фейковые доказательства надо представлять по-новому». «Это самый примитивный способ — сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство», — добавил адвокат.

Однако судья Елена Абрамова решила приобщить это видео к материалам дела.

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Ранее два свидетеля защиты, Теван Бадасян и Александр Кобец, сообщили, что видели еще одного человека в машине Ефремова. Другой свидетель, Андрей Гаев, утверждал, что актер после ДТП вышел со стороны пассажирского сиденья. При этом в начале августа в суде зачитывали материалы дела, в которых указывалось, что Ефремов в момент аварии находился один в своем автомобиле, о чем говорил он сам. Позднее актер допускал, что мог находиться на пассажирском сиденье.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня этого года в центре Москвы. Джип актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Позже от полученных травм Захаров скончался в больнице.

Медэкспертиза обнаружила в организме Ефремова следы алкоголя и наркотических веществ. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Теги: ДТП, Михаил Ефремов, суд, видео
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