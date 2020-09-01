Ефремов назвал фейком снятое сразу после ДТП видео

Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Пресненского суда)

Актер Михаил Ефремов назвал в суде фейковым видеоролик, на котором видно, как его выводят с водительского места машины сразу после ДТП на Садовом кольце, сообщает ТАСС.

«Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео», — заявил Ефремов.

Запись, как ранее заявила свидетель Светлана Набокина, была сделана на телефон сразу после аварии. На ней видно, как Ефремова выводят из машины. С ходатайством о приобщении этого видеоролика к материалам дела выступил адвокат потерпевших Александр Добровинский. 10 августа защитник пояснял, что видео доказывает, что за рулем был Ефремов, поскольку «есть три свидетеля, которые это подтверждают».

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал появление в суде нового видеоматериала от очевидца аварии, заявив, что «даже фейковые доказательства надо представлять по-новому». «Это самый примитивный способ — сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство», — добавил адвокат.