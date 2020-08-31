Ефремов заявил о поездке в поисках пива в день смертельного ДТП

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 73,8 (-0,83) Инвестиции, 14:12
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 87,83 (-0,92) Инвестиции, 14:12
Минтруд сообщил о 3,6 млн официально зарегистрированных безработных Общество, 19:35 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:30 Вильфанд оценил вероятность признания 2020 года самым теплым в истории Общество, 19:20 Соболь заявила о взыскании ₽34 млн в пользу Пригожина и властей Москвы Общество, 19:08 Журналист сообщил о готовящейся презентации Месси в «Манчестер Сити» Спорт, 19:02 Суд возобновил прекращенное в 2004 году уголовное преследование Фургала Общество, 18:39 МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии Политика, 18:32 Экс-президент Индии Пранаб Мукерджи умер в возрасте 84 лет Общество, 18:30 Зачем человеческому мозгу нужны ложные воспоминания Социальная экономика, 18:30  Познер и Курентзис стали кураторами первой «Российской креативной недели» Стиль, 18:24 Минздрав зарегистрировал ставший причиной уголовных дел «Фризиум» Общество, 18:21 Ефремов заявил о поездке в поисках пива в день смертельного ДТП Общество, 18:14 Ефремов объяснил признание вины словами «с похмелья был нервным» Общество, 18:02 Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей Экономика, 17:59
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Ефремов заявил о поездке в поисках пива в день смертельного ДТП

Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Пресненского суда)

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в участии в ДТП со смертельным исходом, в день аварии ездил в поисках пива. Об этом он заявил на допросе в Пресненском суде Москвы, передает «РИА Новости».

«Я с пяти часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги, я искал деньги, пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню», — рассказал артист.

По его словам, он «себя даже не узнал» на записях с места ДТП. Ефремов добавил, что видео, где он говорит, что был за рулем, смонтировано. «По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — заключил актер.

Ефремов объяснил признание вины словами «с похмелья был нервным»
Общество
Михаил Ефремов

Ранее в ходе заседания Пресненского суда Ефремов сравнил себя с приговоренным к смертной казни и попросил выполнить его последнее желание — сделать экспертизу в машине. Он подчеркнул, что никогда не садился за руль нетрезвым — только на пассажирское сидение.

ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади. Машина актера выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, в котором находился курьер Сергей Захаров, последний скончался в больнице.

Результаты судмедэкспертизы показали, что во время аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Актер заявил, что не признает вину, поскольку ничего не помнит.

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

Суд 9 июня отправил актера под домашний арест на два месяца. В конце июля суд продлил домашний арест актера до 22 января 2021 года.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, показания
Материалы по теме
Второй свидетель заявил о еще одном человеке в машине Ефремова
Общество
Ефремов в суде озвучил свое последнее желание
Общество
Ефремов в суде отказался от услуг защитника по назначению
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter