Ефремов заявил о поездке в поисках пива в день смертельного ДТП

Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Пресненского суда)

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в участии в ДТП со смертельным исходом, в день аварии ездил в поисках пива. Об этом он заявил на допросе в Пресненском суде Москвы, передает «РИА Новости».

«Я с пяти часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги, я искал деньги, пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню», — рассказал артист.

По его словам, он «себя даже не узнал» на записях с места ДТП. Ефремов добавил, что видео, где он говорит, что был за рулем, смонтировано. «По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — заключил актер.

Ранее в ходе заседания Пресненского суда Ефремов сравнил себя с приговоренным к смертной казни и попросил выполнить его последнее желание — сделать экспертизу в машине. Он подчеркнул, что никогда не садился за руль нетрезвым — только на пассажирское сидение.