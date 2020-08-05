Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 15:29
Остановись, мгновенье: какие методы используют для предсказания будущего Футурология, 17:00  Калви заявил о получении «оправдывающих» документов по уголовному делу Финансы, 16:57 В суде заявили о нахождении одного Ефремова в автомобиле в момент ДТП Общество, 16:54 Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва Общество, 16:53 «Гарри Поттер с пушками»: зачем из фильма о волшебнике убрали магию Стиль, 16:53 WSJ сообщила об участии КНР в строительстве ядерного объекта для саудитов Политика, 16:44 МОЭК подала иск к Дому моды Вячеслава Зайцева более чем на 700 тыс. руб. Общество, 16:33 Проректора МГУ Гришина задержали и отправили в Саранск Общество, 16:24 Павлюченкова отказалась от участия в US Open из-за коронавируса Спорт, 16:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 августа Общество, 16:19 Forbes назвал Керимова самым богатым миллиардером России Бизнес, 16:18 Акции Sony на максимуме с 2001 года. Аналитики ждут роста благодаря PS5 Инвестиции, 16:17 Взрыв в порту Бейрута. Главное Общество, 16:13 Соцсети делают бизнес по-новому: дайджест иностранных СМИ Pro, 16:12
Авария с участием Ефремова ,  
0 

В суде заявили о нахождении одного Ефремова в автомобиле в момент ДТП

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, представший перед судом из-за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находился один в своем автомобиле в момент аварии, следует из материалов дела, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, где рассматривается дело артиста. Об этом сообщает ТАСС.

«По словам самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле», — зачитала протокол осмотра места происшествия государственный обвинитель.

Также на водительской подушке безопасности, сработавшей во время ДТП, согласно результатам экспертизы, были обнаружены биологические следы Ефремова, что свидетельствует о том, что актер управлял автомобилем, сообщает «РИА Новости».

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Общество
Александр Добровинский

Сотрудник ДПС Павел Маркиянов, являющийся свидетелем по делу Ефремова, рассказал в суде, что актер после ДТП называл себя дураком и сокрушался из-за того, что «напился» и что «наделал».

«Мы находились совместно с Ефремовым с позднего вечера и до раннего утра, раз пять он это повторял», — цитирует «РИА Новости» полицейского.

Ранее Ефремов сказал суду, что не признает себя виновным, так как «ничего не помнит».

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Прокурор заявила о превышении Ефремовым скорости на 25 км/ч в момент ДТП
Общество
Михаил Ефремов

Автомобиль Михаила Ефремова 8 июня на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Позднее Захаров умер в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян в момент ДТП. В его крови также нашли следы наркотиков.

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Артист отправлен под домашний арест.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, суд
Материалы по теме
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
Общество
Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»
Общество
Адвокат сообщил о жалобе сожительницы погибшего в ДТП с Ефремовым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter