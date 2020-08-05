В суде заявили о нахождении одного Ефремова в автомобиле в момент ДТП

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, представший перед судом из-за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находился один в своем автомобиле в момент аварии, следует из материалов дела, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, где рассматривается дело артиста. Об этом сообщает ТАСС.

«По словам самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле», — зачитала протокол осмотра места происшествия государственный обвинитель.

Также на водительской подушке безопасности, сработавшей во время ДТП, согласно результатам экспертизы, были обнаружены биологические следы Ефремова, что свидетельствует о том, что актер управлял автомобилем, сообщает «РИА Новости».

Сотрудник ДПС Павел Маркиянов, являющийся свидетелем по делу Ефремова, рассказал в суде, что актер после ДТП называл себя дураком и сокрушался из-за того, что «напился» и что «наделал».