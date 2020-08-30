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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал видео, которое, по его словам, позволит «разнести» оппонентов в суде. Эту видеозапись он продемонстрировал в эфире телеканала НТВ.

Адвокат показал записи с камер видеонаблюдения на дорогах Москвы. Они отслеживали большую часть пути актера вечером, когда случилось ДТП. Исключение составляет момент перед поворотом на Садовое кольцо, который не попал на видео.

По словам Пашаева, несмотря на большое количество камер, нет ни одной записи, на которой видно, как Ефремов едет к месту ДТП. Адвокат говорит, что перед поворотом на Садовое кольцо его подзащитный, возможно, заметил кого-то на тротуаре, остановился, вышел из машины, уступил руль неизвестному знакомому, а сам пересел на пассажирское сиденье.

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Эльман Пашаев

Также Пашаев назвал «фейком низкой пробы» ролик с места ДТП, представленной стороной потерпевшего. На видео, снятом сразу после аварии, видно, что Ефремов сидит на бордюре в темной обуви. При этом на записи, предоставленной ранее свидетелем аварии, кажется, что у человека, который выходит из машины актера, обувь белого цвета.

«Я их разнесу в суде просто!» — заявил Пашаев.

Ранее адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, Александр Добровинский показал видеозапись с кадрами того, что происходило в первые минуты после аварии. Видео снято с противоположной от места аварии стороны дороги. На кадрах видно, что очевидцы помогают человеку выйти из автомобиля со стороны водительского сидения.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже Захаров скончался в больнице.

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По данным экспертизы, Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера обвинили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: Михаил Ефремов, суд, адвокат
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