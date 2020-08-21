Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, предположил, что мог находиться на пассажирском сиденье во время аварии. По словам обвиняемого, это может доказывать шрам на его шее. Об этом артист рассказал во время заседания Пресненского районного суда Москвы, передает ТАСС.

«Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут», — заявил актер.

По его словам, он «на 80%» может сказать, что был на пассажирском сиденье. Ефремов также заявил, что склоняется к тому, что его туда затащили.

Ранее свидетель защиты Александр Кобец заявил в суде, что Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье». Он рассказал, что заметил за рулем машины актера черноволосого мужчину примерно 38 лет. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев отмечал, что это мог быть известный человек, поскольку со слов свидетеля «понятно, что он его по телевизору или по интернету видел».