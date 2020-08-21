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Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, предположил, что мог находиться на пассажирском сиденье во время аварии. По словам обвиняемого, это может доказывать шрам на его шее. Об этом артист рассказал во время заседания Пресненского районного суда Москвы, передает ТАСС.

«Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут», — заявил актер.

По его словам, он «на 80%» может сказать, что был на пассажирском сиденье. Ефремов также заявил, что склоняется к тому, что его туда затащили.

Адвокат заявил об установлении сидевшего в машине Ефремова человека
Общество

Ранее свидетель защиты Александр Кобец заявил в суде, что Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье». Он рассказал, что заметил за рулем машины актера черноволосого мужчину примерно 38 лет. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев отмечал, что это мог быть известный человек, поскольку со слов свидетеля «понятно, что он его по телевизору или по интернету видел».

При этом Кобец сообщил в суде, что страдает от проблем со зрением и полностью слеп на один глаз, а перед ДТП он пил алкоголь.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский усомнился в версии защиты Ефремова. Он указал на расхождение в словах свидетеля и реальных событиях. Так, тот видел подушку безопасности через опущенное стекло, а согласно экспертизе, оно не было опущено.

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Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля защиты Ефремова
Общество
Александр Добровинский

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров, умерший в больнице от полученных трав. Экспертиза установила, что Ефремов находился в момент аварии в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Сам артист вину не признает, ссылаясь на пробелы в памяти.

Теги: Михаил Ефремов, версии, ДТП, суд
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