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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат показал снятое сразу после ДТП с машиной Ефремова видео

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с автомобилем актера Михаила Ефремова, Александр Добровинский показал видеозапись с кадрами того, что происходило в первые минуты после аварии.

Video

Видео снято с противоположной от места ДТП стороны дороги. На кадрах видно, что очевидцы аварии помогают человеку выйти из автомобиля со стороны водительского сидения. Больше из машины никто не выходит.

«Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля», — заявил Добровинский (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос РБК о том, почему видео доказывает, что за рулем был Ефремов, адвокат погибшего Захарова ответил: «Да потому что у нас три свидетеля, которые это подтверждают».

Телеканал 360 уточнил у адвоката актера, Эльмана Пашаева, приобщал ли видео к делу Добровинский. Защитник Ефремова ответил отрицательно. «Не могу комментировать слова коллеги, но для меня это точка в деле — Ефремов был за рулем», — ответил на это РБК Добровинский.

Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове
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Михаил Ефремов

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Ранее свидетель Роман Шрамко, выступивший в суде по делу Михаила Ефремова, подтвердил, что именно актер был за рулем Jeep Grand Cherokee. По его словам, он видел, как люди помогали Ефремову выйти из автомобиля. Другой свидетель, Владислав Женжебир, сообщил, что внедорожник Ефремова дважды создавал аварийные ситуации до того, как врезался в фургон в районе Смоленской площади.

Авария произошла 8 июня. Автомобиль Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. Позже Захаров умер в больнице. Экспертиза выявила, что в крови Ефремова был алкоголь и следы наркотических веществ. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 264 УК).

Ефремов не признал свою вину, заявив, что не помнит происходившего. Суд поместил его под домашний арест до 22 января 2021 года.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, адвокат, новости
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