Адвокат показал снятое сразу после ДТП с машиной Ефремова видео

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с автомобилем актера Михаила Ефремова, Александр Добровинский показал видеозапись с кадрами того, что происходило в первые минуты после аварии.

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Видео снято с противоположной от места ДТП стороны дороги. На кадрах видно, что очевидцы аварии помогают человеку выйти из автомобиля со стороны водительского сидения. Больше из машины никто не выходит.

«Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля», — заявил Добровинский (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос РБК о том, почему видео доказывает, что за рулем был Ефремов, адвокат погибшего Захарова ответил: «Да потому что у нас три свидетеля, которые это подтверждают».