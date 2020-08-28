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Отравление Навального ,  
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

Больница скорой медицинской помощи №1 в Омске
Больница скорой медицинской помощи №1 в Омске (Фото: Максим Карлаев / ТАСС)

Врачи клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП № 1) в Омске, лечившие российского оппозиционера Алексея Навального, сработали профессионально. Об этом заявил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировали, мы вдруг слышим от наших неврачей резкую критику лечения Навального в Омске», — сказал Рошаль.

По его словам, необходимости для перевода политика в клиники Москвы не было. Он отметил, что Навального «в короткие сроки довели до транспортабельного состояния», а потом еще 10 часов продолжали лечить в ожидании, «пока выспятся» немецкие пилоты самолета, прилетевшего за Навальным.

Рошаль добавил, что российские медики ввели политику атропин с первых его минут пребывания в омской больнице.

«Я в любом случае желаю Навальному здоровья и надеюсь, что, когда он выздоровеет, он не забудет поблагодарить и врачей, которые спасли ему жизнь в России», — добавил Рошаль.

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Политика
Алексей Навальный

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, после чего пилоты совершили в Омске срочную посадку. Его госпитализировали в местную клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП № 1), а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Политик впал в кому.

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Как заявлял главный врач БСМП № 1 Александр Мураховский, причиной ухудшения состоянии здоровья политика стало нарушение обмена веществ. Соратники Навального считают, что его отравили. При этом омские врачи заявили, что не нашли следов и ядов в организме политика.

Изначально медики отказались переводить Навального на лечение в Германию, объясняя решение нестабильностью его состояния. Транспортировать политика, в частности, хотела его жена Юлия. Через некоторое время омские медики все же разрешили транспортировку Навального в Германию.

Омские врачи попросили клинику Charite доказать интоксикацию Навального
Общество
Фото: Maja Hitij / Getty Images

На лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charité) политика доставили 22 августа. Там сообщали, что результаты клинических исследований Навального «указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом само вещество специалистам из Германии установить не удалось.

После заявления клиники ряд омских медиков выступил в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины». «В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать», — утверждают медики.

Теги: Рошаль, Омск, врачи, Алексей Навальный, отравление
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