Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

Больница скорой медицинской помощи №1 в Омске (Фото: Максим Карлаев / ТАСС)

Врачи клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП № 1) в Омске, лечившие российского оппозиционера Алексея Навального, сработали профессионально. Об этом заявил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировали, мы вдруг слышим от наших неврачей резкую критику лечения Навального в Омске», — сказал Рошаль.

По его словам, необходимости для перевода политика в клиники Москвы не было. Он отметил, что Навального «в короткие сроки довели до транспортабельного состояния», а потом еще 10 часов продолжали лечить в ожидании, «пока выспятся» немецкие пилоты самолета, прилетевшего за Навальным.

Рошаль добавил, что российские медики ввели политику атропин с первых его минут пребывания в омской больнице.

«Я в любом случае желаю Навальному здоровья и надеюсь, что, когда он выздоровеет, он не забудет поблагодарить и врачей, которые спасли ему жизнь в России», — добавил Рошаль.