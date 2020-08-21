Врачи отказались перевозить Навального из Омска

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что, по мнению немецких врачей, эвакуация политика возможна. «Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной», — отметила она.
Ранее в пятницу Мураховский заявлял, что состояние оппозиционера нестабильное и он нетранспортабелен, его слова приводила Ярмыш. При этом она высказывала мнение о том, что отказываться от эвакуации Навального в Германию «смертельно опасно» для него.
Мураховский также заявлял, что перед транспортировкой пациента необходимо добиться его полной стабилизации, а это сделать у врачей пока не получается. Он также утверждал, что состояние политика нестабильно тяжелое.
Предполагалось, что Навального эвакуируют в Германию для продолжения лечения. Утром в пятницу оттуда в Омск прибыл самолет, на котором планировалось отправить политика. По информации Spiegel, в берлинской клинике «Шарите» в Берлине уже подтвердили готовность принять пациента. Также врач Навального Ярослав Ашихмин сообщал, что лечение может пройти и в Ганновере.
Сейчас врачи рассматривают несколько вариантов диагнозов политика, но основной версией является ухудшение самочувствия из-за нарушения обмена веществ, вызванного резким понижением уровня сахара в крови.
Медики и МВД сообщили, что после забора анализов оппозиционера обнаружили в смывах промышленное химическое вещество 2-этилгексил дифенил фосфат. Как пояснили в МВД, оно содержалось в анализах, снятых с кожи, волос, ногтей и одежды Навального. В полиции рассказали, что это вещество добавляется в полимеры для повышения пластичности и могло попасть на кожу или ногти через пластиковый стаканчик.
Навальному стало плохо в самолете после вылета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.