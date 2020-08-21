Врачи отказались перевозить Навального из Омска

Политик останется в омской больнице до стабилизации состояния, немецкие врачи с этим согласились, сказал главврач больницы, где находится Навальный. Он отметил, что медики опасаются ухудшения состояния во время взлета

Александр Мураховский (Фото: Евгений Софийчук / AP)

Оппозиционер Алексей Навальный останется на лечении в больнице Омска до стабилизации его состояния, сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский, передает «РИА Новости».

При этом врачи уточнили, что у немецких медиков нет возражений по этому поводу.

«Завершился очередной консилиум с участием наших коллег из Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния», — сказал Мураховский (цитата по ТАСС).

Он также напомнил о том, что самочувствие Навального ухудшилось после взлета самолета и пояснил, что медики допускают повторение этого сценария при транспортировке.