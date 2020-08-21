Врачи отказались перевозить Навального из Омска

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 12:39
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов Общество, 17:13 Ефремов допустил свое нахождение на пассажирском месте во время ДТП Общество, 17:11 Адвокат Ефремова отреагировала на отказ актера от ее услуг Общество, 17:07 Пресс-секретарь сообщила о выводах немецких врачей о перевозке Навального Общество, 17:03 BCG: Готовы ли ваши технологии к новой цифровой реальности — часть II Pro, 17:00 Генпрокуратура Белоруссии заявила о манипуляциях участниками протестов Политика, 16:52 Какие качества компьютера покупатели считают приоритетными РБК и Intel vPro, 16:52 Регина Тодоренко сообщила, что вернется в «Орла и Решку» Стиль, 16:50 В Минздраве назвали фейком предложения о предзаказе вакцины от COVID-19 Общество, 16:50 Ефремов в суде отказался от своих адвокатов Общество, 16:46 Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель впервые с 4 августа Инвестиции, 16:44 В Польше предостерегли от вмешательства в дела Белоруссии внешних сил Политика, 16:38 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 16:36 Врачи оценили возможность комы из-за диагноза Навального Общество, 16:26
Отравление Навального ,  
0 

Врачи отказались перевозить Навального из Омска

Политик останется в омской больнице до стабилизации состояния, немецкие врачи с этим согласились, сказал главврач больницы, где находится Навальный. Он отметил, что медики опасаются ухудшения состояния во время взлета
Александр Мураховский
Александр Мураховский (Фото: Евгений Софийчук / AP)

Оппозиционер Алексей Навальный останется на лечении в больнице Омска до стабилизации его состояния, сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский, передает «РИА Новости».

При этом врачи уточнили, что у немецких медиков нет возражений по этому поводу.

«Завершился очередной консилиум с участием наших коллег из Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния», — сказал Мураховский (цитата по ТАСС).

Он также напомнил о том, что самочувствие Навального ухудшилось после взлета самолета и пояснил, что медики допускают повторение этого сценария при транспортировке.

Омские врачи не нашли следов отравления у Навального
Политика
Фото: Максим Карлаев / EPA / ТАСС

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что, по мнению немецких врачей, эвакуация политика возможна. «Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной», — отметила она.

Ранее в пятницу Мураховский заявлял, что состояние оппозиционера нестабильное и он нетранспортабелен, его слова приводила Ярмыш. При этом она высказывала мнение о том, что отказываться от эвакуации Навального в Германию «смертельно опасно» для него.

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Мураховский также заявлял, что перед транспортировкой пациента необходимо добиться его полной стабилизации, а это сделать у врачей пока не получается. Он также утверждал, что состояние политика нестабильно тяжелое.

Предполагалось, что Навального эвакуируют в Германию для продолжения лечения. Утром в пятницу оттуда в Омск прибыл самолет, на котором планировалось отправить политика. По информации Spiegel, в берлинской клинике «Шарите» в Берлине уже подтвердили готовность принять пациента. Также врач Навального Ярослав Ашихмин сообщал, что лечение может пройти и в Ганновере.

Врачи назвали основной диагноз Навального
Общество
Александр Мураховский (в центре)

Сейчас врачи рассматривают несколько вариантов диагнозов политика, но основной версией является ухудшение самочувствия из-за нарушения обмена веществ, вызванного резким понижением уровня сахара в крови.

Медики и МВД сообщили, что после забора анализов оппозиционера обнаружили в смывах промышленное химическое вещество 2-этилгексил дифенил фосфат. Как пояснили в МВД, оно содержалось в анализах, снятых с кожи, волос, ногтей и одежды Навального. В полиции рассказали, что это вещество добавляется в полимеры для повышения пластичности и могло попасть на кожу или ногти через пластиковый стаканчик.

Навальному стало плохо в самолете после вылета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Алексей Навальный, эвакуация, Омск
Материалы по теме
Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Лечащий врач Навального раскритиковала заключение омских врачей
Общество
Главврач сообщил о пяти «рабочих» диагнозах Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter