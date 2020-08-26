Омские врачи попросили клинику Charite доказать интоксикацию Навального

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Омская больница, в которой с 20 августа проходил лечение Алексей Навальный, попросила коллег из берлинской клиники Charite предоставить данные лабораторных исследований, на основе которых они определили у пациента интоксикацию. Об этом сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский в эфире канала НТВ.

«Мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. А также на основании каких клинических данных они также предполагают данную интоксикацию», — сказал Мураховский.

Ранее завотделением анестезиологии-реанимации № 1 столичного Центра им. Пирогова Борис Теплых, который вместе с другими московскими врачами летал в Омск на консилиум, заявил, что в омской больнице с первого же дня лечения Навального отрабатывали в том числе и версию о его отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась.