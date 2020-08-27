Познер прокомментировал отравление Навального

Берлинская университетская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Журналист Владимир Познер назвал отравление оппозиционного политика Алексея Навального «серьезным ударом». Об этом телеведущий сказал во время интервью радио Sputnik.

«Этот случай с Навальным гораздо более опасный и менее выгодный для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность. Это такой очень серьезный удар. И как из этого выйти, что теперь с этим делать — я не знаю», — сказал он.

По мнению журналиста, власти России не причастны к данному инциденту.

В ходе интервью Познер также заявил, что верит выводам как российских, так и немецких медиков. «Я полагаю, что тут дело в разных подходах», — пояснил он.