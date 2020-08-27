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Отравление Навального ,  
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Познер прокомментировал отравление Навального

Берлинская университетская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный
Берлинская университетская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Журналист Владимир Познер назвал отравление оппозиционного политика Алексея Навального «серьезным ударом». Об этом телеведущий сказал во время интервью радио Sputnik.

«Этот случай с Навальным гораздо более опасный и менее выгодный для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность. Это такой очень серьезный удар. И как из этого выйти, что теперь с этим делать — я не знаю», — сказал он.

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Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

По мнению журналиста, власти России не причастны к данному инциденту.

В ходе интервью Познер также заявил, что верит выводам как российских, так и немецких медиков. «Я полагаю, что тут дело в разных подходах», — пояснил он.

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<p>Клиника &laquo;Шарите&raquo;</p>
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, где его госпитализировали. Политик впал в кому.

После происшествия пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что его могли отравить. Позднее главврач омской больницы сообщил, что экспертиза не подтвердила данную информацию. По его словам, состояние Навального было вызвано нарушением обмена веществ из-за низкого уровня глюкозы в крови.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готов помочь ему с лечением и содействовать с отправкой для этого за рубеж.

Жена Юлия, соратники и лечащие врачи политика настаивали на транспортировке Навального в Германию на лечение, однако врачи утверждали, что в его состоянии это невозможно. Транспортировку разрешили вечером 21 августа. Утром следующего дня самолет с ним приземлился в Берлине, где его госпитализировали в клинику «Шарите» (Charite). По словам немецких врачей, клиническая картина указывает на то, что Навального отравили ингибиторами холинэстеразы. Его состояние стабильно.

Теги: Алексей Навальный, отравление
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