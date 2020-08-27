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Отравление Навального ,  
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В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального

В клинике «Шарите» в ответ на вопрос, может ли быть связь между отравлением Навального и болгарского бизнесмена Гебрева, против которого, предположительно, использовали «Новичок», заявили, что не комментируют спекуляции
Клиника «Шарите»
Клиника «Шарите» (Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС)

Новости о том, что отравление Алексея Навального может быть связано с отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году, являются спекуляциями. Об этом в берлинской клинике «Шарите», где сейчас находится политик, заявило «РИА Новости».

«Мы проинформируем общественность, когда появятся новые сведения, и просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — заявил официальный представитель клиники Мануэла Цингл.

27 августа The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что лечащие Навального немецкие врачи связались с болгарскими коллегами, которые лечили бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного в Болгарии в 2015 году. Они полагают, что оппозиционера отравили схожим веществом. По версии немецких специалистов, писали издания, Навальный мог оказаться под действием вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например зарин и препарат «Новичок».

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
Общество
Алексей Навальный

Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимир Углев в разговоре с РБК прокомментировал версию, согласно которой оппозиционер мог быть отравлен именно им или похожим веществом.

«Если Навальный принял эту порцию яда перорально, то есть через рот в желудок, то у него бы начались все симптомы гораздо раньше, он бы не дошел до трапа. Это во-первых. А во-вторых, они не могут до сих пор найти его, но «Новичок» и его аналоги нашли бы сразу», — заявил РБК Углев.

«Версий знаете сколько? Начиная от лекарственных препаратов и до отравляющих веществ карбаматы. Просто было видно, что человек отравлен, а чем вот отравлен…» — добавил он.

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«Новичок» относится к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам (БОВ) нервно-паралитического действия. Разработка подобных токсинов проводилась в СССР в 1973–1976 годах. В 2008 году формулу «Новичка» раскрыл химик Вил Мирзаянов, который имел доступ к разработкам химоружия в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В 1990-х он переехал в США.

В 2018 году власти Великобритании заявили, что «Новичком» был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, проживающий в стране после выдачи его Россией, и его дочь Юлия. Их обоих нашли в бессознательном состоянии на скамейке в городе Солсбери. Несмотря на тяжелое состояние, они оба выжили. Власти Великобритании и ряда других западных стран обвинили в покушении на бывшего разведчика Россию, российские власти все обвинения отрицают.

С 2019 года «Новичок» официально входит в список запрещенных веществ Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: Алексей Навальный, отравление
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