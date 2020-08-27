В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального

В клинике «Шарите» в ответ на вопрос, может ли быть связь между отравлением Навального и болгарского бизнесмена Гебрева, против которого, предположительно, использовали «Новичок», заявили, что не комментируют спекуляции

Клиника «Шарите» (Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС)

Новости о том, что отравление Алексея Навального может быть связано с отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году, являются спекуляциями. Об этом в берлинской клинике «Шарите», где сейчас находится политик, заявило «РИА Новости».

«Мы проинформируем общественность, когда появятся новые сведения, и просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — заявил официальный представитель клиники Мануэла Цингл.

27 августа The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что лечащие Навального немецкие врачи связались с болгарскими коллегами, которые лечили бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного в Болгарии в 2015 году. Они полагают, что оппозиционера отравили схожим веществом. По версии немецких специалистов, писали издания, Навальный мог оказаться под действием вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например зарин и препарат «Новичок».

Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимир Углев в разговоре с РБК прокомментировал версию, согласно которой оппозиционер мог быть отравлен именно им или похожим веществом.