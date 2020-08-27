Россия запросила у Германии данные о лечении Навального

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Генеральная прокуратура России попросила у Германии правовой помощи из-за госпитализации Алексея Навального. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite», — сказано в заявлении Генпрокуратуры.

Российская сторона до сих пор не обнаружила данных, которые свидетельствовали бы «о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального», сообщили в прокуратуре.

Генпрокуратура заверила немецких коллег в своей готовности на основе взаимности предоставить результаты экспертиз и исследований по указанному делу из России. Также там отметили, что в Германии подтвердили намерение взаимодействовать с правоохранительными органами России по данному вопросу.