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Отравление Навального ,  
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Россия запросила у Германии данные о лечении Навального

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Генеральная прокуратура России попросила у Германии правовой помощи из-за госпитализации Алексея Навального. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite», — сказано в заявлении Генпрокуратуры.

Российская сторона до сих пор не обнаружила данных, которые свидетельствовали бы «о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального», сообщили в прокуратуре.

Генпрокуратура заверила немецких коллег в своей готовности на основе взаимности предоставить результаты экспертиз и исследований по указанному делу из России. Также там отметили, что в Германии подтвердили намерение взаимодействовать с правоохранительными органами России по данному вопросу.

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Ранее МВД начало доследственную проверку из-за госпитализации оппозиционера, сообщив, что следователи уже провели работу по сбору информации о произошедшем.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет вынужденно посадили в Омске, врачи увезли оппозиционера в больницу. С тех пор он находится в коме. Омские врачи не нашли признаков отравления у пациента. 22 августа Навального транспортировали на лечение в Германию.

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Соратники Навального считают, что он был отравлен, связывая случившееся с его политической деятельностью. Исследования, проведенные немецкими врачами, указывают на отравление, о чем говорится в заявлении клиники. В Кремле не подтвердили причастность к инциденту с политиком, назвав обвинения в свой адрес «пустым шумом».

Теги: Алексей Навальный, Гепрокуратура, ФРГ
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