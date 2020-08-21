Пресс-секретарь сообщила о выводах немецких врачей о перевозке Навального

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш на территории омской БСМП №1, где в токсикореанимации находится политик (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, можно без вреда для здоровья немедленно забрать из Омска и перевезти в Берлин. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш со ссылкой на профессиональных немецких реаниматологов, которые осмотрели пациента.

«[Специалисты] пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику «Шарите», — заявила она.

Ранее врачи омской больницы, где сейчас лежит Навальный, заявляли, что его состояние недостаточно стабильное для транспортировки.

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