Политика , 21 авг, 08:11
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Пресс-секретарь увидела угрозу жизни Навального в запрете перевозить его
Кира Ярмыш
Запрет на перевозку оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, впавшего в кому, напрямую может угрожать его жизни. Об этом в Twitter заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
«Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — написала она.
Ранее она привела слова главного врача больницы в Омске, где находится Навальный, о том, что политика нельзя транспортировать, поскольку он находится в нестабильном состоянии.
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