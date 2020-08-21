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Пресс-секретарь увидела угрозу жизни Навального в запрете перевозить его

Кира Ярмыш
Кира Ярмыш (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Запрет на перевозку оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, впавшего в кому, напрямую может угрожать его жизни. Об этом в Twitter заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — написала она.

Главврач заявил о невозможности перевозить Навального из Омска
Политика
Фото: Максим Карлаев / EPA / ТАСС

Ранее она привела слова главного врача больницы в Омске, где находится Навальный, о том, что политика нельзя транспортировать, поскольку он находится в нестабильном состоянии.

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