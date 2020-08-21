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Врачи оценили возможность комы из-за диагноза Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Резкое падение сахара в крови, которое омские врачи считают основной причиной ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального, впавшего в кому, вряд ли могло вызвать настолько серьезные последствия, не предотвращенные вовремя медиками. Об этом заявили опрошенные РБК эксперты.

О том, что причиной ухудшения состояния Навального и его впадения в кому могло стать нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением сахара в крови, говорил главврач больницы Александр Мураховский. В этой больнице Навальный находится с четверга, 20 августа. Мураховский уточнил, что это основной диагноз, к которому склоняются врачи, всего пять предварительных версий. Главврач также указывал, что в организме больного не обнаружили оксибутираты или барбитураты. Ранее врачи заявляли, что пока не обнаружили следов каких-либо ядов.

Сахарный диабет и последующая гипогликемия действительно, если ее «не смогли купировать», может привести к коме, рассказала в разговоре с РБК врач-эндокринолог клиники «РЖД-медицина» Светлана Макарова. «Но сейчас достаточно много квалифицированных врачей, которые могут быстро поднять сахар и привести человека в нормальное состояние», — сказала она.

Как она пояснила, гипогликемией называется резкое падение уровня сахара в крови. У здорового человека она может развиться из-за длительного перерыва в еде или стрессовой ситуации, при этом пациент будет «выглядеть неадекватно», проявлять озлобленность и нервозность.

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Омск. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №&nbsp;1

«Если информация, которая просачивается в общий доступ, о том, что Алексей громко звал на помощь из туалета самолета, достоверна, то такая история тоже не укладывается в резкое падение уровня сахара в крови, так как там по-другому развивается симптоматика», — указала врач-эндокринолог, член Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета Ольга Демичева.

Специалист допустила, что у гипогликемии могло быть нетипичное течение, однако заявила, что все равно не считает ее непосредственной причиной комы. «Если уровень глюкозы был низким, то есть если, предположительно, в организм Алексея попало какое-то средство, резко снижающее уровень сахара в крови, компенсировать эту ситуацию было бы не сложно. <...> Если бы речь шла об острой гипогликемии или даже о какой-то хронической гипогликемической истории на фоне длительнодействующего препарата, все это не вызывало бы сложности в плане медикаментозной коррекции», — разъяснила врач.

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Она напомнила, что Навальный лежит в больнице уже вторые сутки, а исследовать глюкозу крови должны были еще при поступлении политика в стационар, как это делают со всеми тяжелыми пациентами.

Навальному стало плохо во время перелета в самолете утром 20 августа. Один из пассажиров опубликовал видео, в котором слышен стон Навального из хвоста самолета. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) № 1, он остается в коме.

Источник «Интерфакса» говорил, что предварительной версией произошедшего является отравление психодислептиком. Telegram-канал Baza уточнял, что таким дислептиком мог быть оксибутират натрия.

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Соратники Навального считают, что его отравили из-за политической деятельности. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что врачи не могут установить точный диагноз и сообщили семье политика только набор симптомов, которые можно трактовать по-разному.

Директор ФБК Иван Жданов передал, что в его присутствии сотрудница транспортной полиции рассказала главврачу об обнаружении опасного вещества, которое представляет опасность не только для Навального, но и для окружающих, так что врачи должны использовать защитные костюмы. Мухаровский пояснял, что этим «опасным веществом» является «обычная промышленная химия», которая используется, например, «в пластиковых стаканчиках» и была найдена в образцах, взятых с поверхности кожи, одежды, ногтей Навального. Региональное управление МВД в Омской области уточняло, что это вещество также нашли в анализах, взятых с волос пациента.

Теги: Алексей Навальный, отравление, диагноз, эксперты, новости
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