Врачи оценили возможность комы из-за диагноза Навального

Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Резкое падение сахара в крови, которое омские врачи считают основной причиной ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального, впавшего в кому, вряд ли могло вызвать настолько серьезные последствия, не предотвращенные вовремя медиками. Об этом заявили опрошенные РБК эксперты.

О том, что причиной ухудшения состояния Навального и его впадения в кому могло стать нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением сахара в крови, говорил главврач больницы Александр Мураховский. В этой больнице Навальный находится с четверга, 20 августа. Мураховский уточнил, что это основной диагноз, к которому склоняются врачи, всего пять предварительных версий. Главврач также указывал, что в организме больного не обнаружили оксибутираты или барбитураты. Ранее врачи заявляли, что пока не обнаружили следов каких-либо ядов.

Сахарный диабет и последующая гипогликемия действительно, если ее «не смогли купировать», может привести к коме, рассказала в разговоре с РБК врач-эндокринолог клиники «РЖД-медицина» Светлана Макарова. «Но сейчас достаточно много квалифицированных врачей, которые могут быстро поднять сахар и привести человека в нормальное состояние», — сказала она.

Как она пояснила, гипогликемией называется резкое падение уровня сахара в крови. У здорового человека она может развиться из-за длительного перерыва в еде или стрессовой ситуации, при этом пациент будет «выглядеть неадекватно», проявлять озлобленность и нервозность.