Главврач назвал условие для перевозки Навального в Германию на лечение

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Медикам необходимо добиться полной стабилизации состояния оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, чтобы разрешить его эвакуацию в Германию на лечение. Об этом сообщил журналистам главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1), где находится политик, Александр Мураховский.

«Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный», — сказал главврач.

Журналисты спросили у Мураховского, будут ли врачи больницы консультироваться с немецкими коллегами из клиники Charité, куда на данный момент эвакуируют политика для лечения. На что главврач ответил, что, по его мнению, специалисты из НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и городской клинической больницы №1 им.Н.И. Пирогова не хуже, чем из больницы в Германии.