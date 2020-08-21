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Отравление Навального ,  
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Главврач назвал условие для перевозки Навального в Германию на лечение

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Медикам необходимо добиться полной стабилизации состояния оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, чтобы разрешить его эвакуацию в Германию на лечение. Об этом сообщил журналистам главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1), где находится политик, Александр Мураховский.

«Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный», — сказал главврач.

Журналисты спросили у Мураховского, будут ли врачи больницы консультироваться с немецкими коллегами из клиники Charité, куда на данный момент эвакуируют политика для лечения. На что главврач ответил, что, по его мнению, специалисты из НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и городской клинической больницы №1 им.Н.И. Пирогова не хуже, чем из больницы в Германии.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву накануне, 20 августа. Пилоты совершили срочную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1). По словам пресс-секретарь политика Киры Ярмыш, его поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вскоре она уточнила, что он впал в кому.

Пресс-секретарь политика предположила, что его могли отравить, подмешав ему в чай ядовитое вещество. По словам источника «Интерфакса» в медицинских кругах, согласно предварительному диагнозу, у оппозиционера «острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном)». В управлении МВД по Омской области начали проверку.

Накануне врач, который наблюдает Навального с 2013 года, Ярослав Ашихмин сообщил, что оппозиционера нужно отправить в Европу на лечение, так как в западной клинике смогут оказать более качественную медицинскую помощь, чем в российской.

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В местном минздраве заявили, что решение о транспортировке Навального может дать только консилиум врачей, в которых вошли медики из Москвы. По мнению медицинских экспертов, политика сейчас нельзя транспортировать из-за плохого состояния здоровья. При этом директор ФБК Иван Жданов подчеркнул, что до недавнего времени врачи готовили документы и оборудование для перевозки Навального.

Немецкая организация Cinema for Peace Foundation предоставила самолет политику для его транспортировки в берлинскую клинику Charité для обследования. Самолет прибыл в Омск днем 21 августа.

Теги: Алексей Навальный, Германия, лечение
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