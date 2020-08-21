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Главврач заявил о невозможности перевозить Навального из Омска

Состояние оппозиционера недостаточно стабильное для транспортировки, считает медик. Пресс-секретарь Навального высказала мнение о том, что запрет на перевозку в Европу напрямую угрожает его жизни
Фото: Максим Карлаев / EPA / ТАСС
Фото: Максим Карлаев / EPA / ТАСС

Состояние политика врачи оценивают как нестабильное, он нетранспортабелен. Слова главного врача привела пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в Twitter.

«Решения родственников для его перевозки недостаточно», — написала Ярмыш.

В другом твите она высказала мнение, что запрет на перевозку оппозиционера «означает прямую угрозу его жизни». «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — написала пресс-секретарь. По ее словам, жизнь Навального «сейчас зависит от того, что главный врач реанимации отказался брать на себя ответственность».

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Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов также в Twitter написал, что до недавнего времени врачи готовили документы и оборудование для перевозки пострадавшего. «Врачи перестали нормально общаться. «Нетранспортабелен» и всё. Ощущение, что врачей подменили», — отметил Жданов.

Позже информацию о недостаточно стабильном состоянии Навального для транспортировки подтвердил главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске, где находится оппозиционер, Александр Мураховский. «Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента», — передает ТАСС слова Мураховского.

Накануне вечером стало известно, что решение о транспортировке оппозиционера в Европу для лечения будет принимать медицинский консилиум. «Чтобы понять, можно ли его транспортировать, должен состояться консилиум, который примет решение, можно или нельзя», — сообщали РБК в пресс-службе минздрава Омской области. Там также отмечали, что только желания родственников для перевозки пациента в другое учреждение недостаточно.

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Консилиум собрался утром 21 августа, в него также вошли прибывшие в Омск московские специалисты.

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Ранее врач Навального Ярослав Ашихмин заявлял, что оппозиционера необходимо эвакуировать в Европу. Он отмечал, что его могут принять в немецком Ганновере, где есть «очень хорошая токсикологическая школа». Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что Германия готова обеспечить лечение Навального и предоставить ему всю медицинскую помощь.

Как писала Spiegel, Навального также могут принять в клинике «Шарите» в Берлине, где уже подтвердили готовность начать лечение.

Утром 21 августа газета Bild сообщила, что за Навальным из Германии вылетел самолет. В аэропорту Омска РБК подтвердили, что борт прибыл.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Авторы: Мария Лисицына, Екатерина Костина
Теги: Алексей Навальный
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