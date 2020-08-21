Главврач заявил о невозможности перевозить Навального из Омска

Состояние оппозиционера недостаточно стабильное для транспортировки, считает медик. Пресс-секретарь Навального высказала мнение о том, что запрет на перевозку в Европу напрямую угрожает его жизни

Фото: Максим Карлаев / EPA / ТАСС

Состояние политика врачи оценивают как нестабильное, он нетранспортабелен. Слова главного врача привела пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в Twitter.

«Решения родственников для его перевозки недостаточно», — написала Ярмыш.

В другом твите она высказала мнение, что запрет на перевозку оппозиционера «означает прямую угрозу его жизни». «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — написала пресс-секретарь. По ее словам, жизнь Навального «сейчас зависит от того, что главный врач реанимации отказался брать на себя ответственность».

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Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов также в Twitter написал, что до недавнего времени врачи готовили документы и оборудование для перевозки пострадавшего. «Врачи перестали нормально общаться. «Нетранспортабелен» и всё. Ощущение, что врачей подменили», — отметил Жданов.