Главврач заявил о невозможности перевозить Навального из Омска
Состояние политика врачи оценивают как нестабильное, он нетранспортабелен. Слова главного врача привела пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в Twitter.
«Решения родственников для его перевозки недостаточно», — написала Ярмыш.
В другом твите она высказала мнение, что запрет на перевозку оппозиционера «означает прямую угрозу его жизни». «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — написала пресс-секретарь. По ее словам, жизнь Навального «сейчас зависит от того, что главный врач реанимации отказался брать на себя ответственность».
Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов также в Twitter написал, что до недавнего времени врачи готовили документы и оборудование для перевозки пострадавшего. «Врачи перестали нормально общаться. «Нетранспортабелен» и всё. Ощущение, что врачей подменили», — отметил Жданов.