Общество , 20 авг, 15:26
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Пресс-секретарь Навального заявила о недопуске жены политика в реанимацию
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Жену оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме в одной из больниц Омска, не пустили к мужу. Об этом написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Instagram.
По ее словам, Юлия Навальная не может попасть к мужу, так как у нее нет свидетельства о браке, а паспорт является недостаточным доказательством.
«Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал». Прямо так и говорят», — написала она.
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