Пресс-секретарь Навального заявила о недопуске жены политика в реанимацию

Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный (Фото: Алексей Петров / ТАСС)

Жену оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме в одной из больниц Омска, не пустили к мужу. Об этом написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Instagram.

По ее словам, Юлия Навальная не может попасть к мужу, так как у нее нет свидетельства о браке, а паспорт является недостаточным доказательством.

«Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал». Прямо так и говорят», — написала она.

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