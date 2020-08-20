Кремль предложил дождаться подтверждения данных об отравлении Навального

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Разговоры о том, что оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального могли отравить, являются лишь предположениями и нужно дождаться результатов лабораторных исследований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все предположения являются только предположениями. Было ли это отравление, это должно быть подтверждено лабораторно. Если это было отправление, то чем? Дождемся результатов анализов», — заявил Песков.

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