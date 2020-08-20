Врачи сообщили о состоянии Навального

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сейчас в стабильном состоянии. Об этом сообщил представитель больницы в Омске, в которой находится политик, заместитель главврача Анатолий Калиниченко.

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«Состояние стабильное. Продолжается интенсивная терапия», — отметил Калиниченко. По его словам, медики «занимаются спасением его жизни».



Позже «РИА Новости» со ссылкой на врача сообщило, что состояние Навального удалось стабилизировать. «Это осторожный прогностический признак», — добавляет агентство.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что политик находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, после чего самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в местную больницу.