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В Кремле ответили на сообщения о российской военной технике в Белоруссии

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Российская военная техника находится на территории России. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по поводу помощи Белоруссии, передает корреспондент РБК.

Журналисты напомнили Пескову слова президента республики Александра Лукашенко, который 15 августа заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании Минску помощи «при первом запросе» в случае внешних военных угроз.

«Здесь нечего комментировать», — ответил Песков.

Лукашенко обосновывал помощь Белоруссии договоренностями с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Песков согласился с тем, что и положения Договора о коллективной безопасности, и сотрудничество в рамках Союзного государства предусматривают такие обязательства. Однако, по его словам, потребности в оказании помощи Белоруссии со стороны России сейчас нет.

Лукашенко ранее заявил, что в стране сейчас нет ни одного иностранного военнослужащего, а сообщения об этом в Сети — «фейки». В качестве примера он привел появившиеся в соцсетях сообщения о колонне военной техники, движущейся от границы с Россией в сторону белорусского города Орши.

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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При этом, по данным FlightRadar, 12 августа в Россию из Минска прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с бортовым номером EW-005DE. По данным из открытых источников, он принадлежит ВВС Белоруссии. В тот же день из Москвы в Минск вылетело несколько Ту-134 ВКС России.

Представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик объясняла, что вылет белорусских самолетов в Россию был связан с необходимостью доставить участников конкурсов «Отличник войсковой разведки» и «Суворовский натиск», проходящих в рамках Армейских международных игр-2020.

В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ
Политика
Самолет Ту-214

Помимо этого, 19 августа в Минск прилетел лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, который, по данным из открытых источников, относится к авиации ФСБ. Песков, отвечая на вопрос по поводу самолета, спросил, прилетал ли директор ФСБ Александр Бортников, а потом заявил, что у него нет информации по этому поводу.

В Белоруссии продолжаются протестные акции, начавшиеся после выборов президента республики 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил, получив более 80% голосов избирателей, а его соперница Светлана Тихановская — чуть больше 10% голосов. В ее штабе итоги выборов не признают и считают, что Тихановская заручилась поддержкой примерно 80% избирателей.

В ходе протестов в Минске и других городах начались столкновения участников акций с правоохранительными органами, в результате которых погибли как минимум три человека.

Теги: Белоруссия, Дмитрий Песков, протесты, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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