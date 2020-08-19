В Кремле ответили на сообщения о российской военной технике в Белоруссии
Российская военная техника находится на территории России. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по поводу помощи Белоруссии, передает корреспондент РБК.
Журналисты напомнили Пескову слова президента республики Александра Лукашенко, который 15 августа заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании Минску помощи «при первом запросе» в случае внешних военных угроз.
«Здесь нечего комментировать», — ответил Песков.
Лукашенко обосновывал помощь Белоруссии договоренностями с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).
Песков согласился с тем, что и положения Договора о коллективной безопасности, и сотрудничество в рамках Союзного государства предусматривают такие обязательства. Однако, по его словам, потребности в оказании помощи Белоруссии со стороны России сейчас нет.