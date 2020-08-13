Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск

Ил-76МД ВВС Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В Россию 12 августа прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с бортовым номером EW-005DE, вылетевший из Минска, следует из данных сервиса слежения за самолетами FlightRadar.

По данным из открытых источников, борт EW-005DE принадлежит ВВС Республики Беларусь.

Из данных FlightRadar следует, что около 6:30 мск 12 августа Ил-76МД вылетел из столицы Белоруссии и спустя час приземлился в районе подмосковной Кубинки, где располагается военный аэродром.

Позднее, в 10:46, самолет покинул подмосковный аэродром и около 15:00 приземлился в международном аэропорту Новосибирска. Пробыв там три часа, борт вылетел обратно в Минск, где совершил посадку в 23:00.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД предназначен для парашютного и посадочного десантирования личного состава, военной техники, грузов, топлива и контейнеров.