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Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск

Ил-76МД ВВС Белоруссии
Ил-76МД ВВС Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В Россию 12 августа прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с бортовым номером EW-005DE, вылетевший из Минска, следует из данных сервиса слежения за самолетами FlightRadar.

По данным из открытых источников, борт EW-005DE принадлежит ВВС Республики Беларусь.

Из данных FlightRadar следует, что около 6:30 мск 12 августа Ил-76МД вылетел из столицы Белоруссии и спустя час приземлился в районе подмосковной Кубинки, где располагается военный аэродром.

Позднее, в 10:46, самолет покинул подмосковный аэродром и около 15:00 приземлился в международном аэропорту Новосибирска. Пробыв там три часа, борт вылетел обратно в Минск, где совершил посадку в 23:00.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД предназначен для парашютного и посадочного десантирования личного состава, военной техники, грузов, топлива и контейнеров.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ранее стало известно, что 12 августа из Москвы в Минск вылетели несколько Ту-134 ВКС России, оборудованных спецсвязью. Лайнер Ту-134АК дважды за сутки вылетал в Белоруссию из подмосковного военного аэропорта Чкаловский, где базируется авиационная дивизия особого назначения.

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В Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны, проходят массовые протесты. Участники акций требуют пересмотра результатов голосования, согласно которым, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Для разгона протестующих силовики стягивают в центр Минска военную технику и используют спецсредства, включая резиновые пули, дубинки и водометы.

Теги: самолет, ВВС, Белоруссия, Москва, Новосибирск
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