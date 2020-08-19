Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии военных из других стран

Александр Лукашенко (Фото: Дмитриий Ловецкий / AP)

В Белоруссии сейчас нет ни одного иностранного военнослужащего, заявил на заседании Совета безопасности президент страны Александр Лукашенко. По его словам, все сообщения об обратном — это «фейки».

«Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. <...> Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет», — заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

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