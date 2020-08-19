Минздрав Белоруссии подтвердил смерть пострадавшего в ходе акции в Бресте

Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило смерть Геннадия Шутова, который был ранен во время акции протеста 11 августа в Бресте. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов», — говорится в сообщении. Ведомство заявило, что 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы в госпиталь Минобороны. «К сожалению, вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось», — заявляет ведомство.

О том, что 43-летний Шутов умер в военном госпитале Минска, ранее сообщило Tut.by. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста, во время протестов. По словам его родственников, выстрел был сделан с крыши здания. Позже очевидцы им рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел.

Дочь погибшего Людмила рассказала изданию 14 августа, что у ее отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза».

Ранее Министерство здравоохранения Белоруссии сообщало о двух погибших в результате массовых акций протеста. Позднее, 18 августа, МВД Белоруссии заявило, что также погиб 19-летний молодой человек, которого во время акции протеста в Минске 16 августа сбила машина.