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В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ

В Минск прибыл самолет авиации ФСБ Ту-214. Это лайнер модификации «высотный пункт управления»
Самолет Ту-214
Самолет Ту-214 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Минске приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, следует из данных сервиса FlightRadar. Согласно информации из открытых источников, самолет относится к авиации ФСБ.

Лайнер вылетел из московского аэропорта Внуково, который в качестве базового использует объединенный авиационный отряд специального назначения, примерно в 16:00 мск рейсом RSD010. В 17:17 мск он приземлился в национальном аэропорту Минск.

Выполнявший полет лайнер относится к модификации Ту-214ВПУ. Известно только об одном лайнере Ту-214 такой модификации с регистрационным номером RA-64523. Он был построен на Казанском авиационном заводе (КАПО им. Горбунова). Источник казанского издания «Бизнес Online» в авиастроительной отрасли сообщал, что аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления». Заказ на этот самолет в 2011 году поступил на казанский авиазавод от объединенного авиационного отряда специального назначения ФСБ, писало издание.

В декабре 2013 года самолет был передан управлению ФСБ. На фотографиях, опубликованных пресс-службой ОАО «Туполев», был виден регистрационный номер лайнера — RA-64523.

В открытых источниках содержатся сведения, что этот лайнер используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова. Например, 18 февраля 2015 года борт RA-64523 совершил полет в Вашингтон. В это время в американской столице проходил саммит по противодействию насильственному экстремизму, в котором принимал участие Бортников.

Авторы: Георгий Тадтаев, Дада Линделл
Теги: ФСБ, Белоруссия
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