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В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России

Из Москвы в Минск 12 августа направилось несколько Ту-134 ВКС России, оборудованные спецсвязью. Цель рейсов неизвестна, один из них уже вылетел обратно
Ту-134
Ту-134 (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

В Белоруссию прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690, следует из данных сервиса слежения за самолетами FlightRadar.

Согласно данным сервиса, это лайнер модели Ту-134АК. Эта модификация лайнера оборудована салонами первого класса и класса «люкс», на некоторых самолетах этой серии устанавливалась спецсвязь. Согласно данным из открытых источников, борт RA-65690 с советского времени использовался для перевозки высшего партийного руководства, а позднее — руководящего состава Минобороны.

Лайнер вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области, где базируется авиационная дивизия особого назначения, в 9:44 мск. Последний зафиксированный сигнал с борта RA-65690 поступил из района населенного пункта Ухвала в Минской области. Самолет в это время направлялся в сторону Минска.

Это второй полет лайнера этого типа за сутки в Белоруссию. Утром 12 августа из Москвы также вылетел лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992. В 14:26 мск он вылетел из аэропорта Жодино в Минске в обратном направлении.

РБК направил запрос в пресс-службу ВКС России, Минобороны Белоруссии, посольство России в Белоруссии и Белоруссии в России.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Митинги в белорусских городах продолжаются третий день. Они начались вечером 9 августа после завершения выборов президента страны, на которых, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов. Накануне Тихановская покинула территорию страны и прибыла в Литву.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, ВКС, Минобороны
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