В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России

Из Москвы в Минск 12 августа направилось несколько Ту-134 ВКС России, оборудованные спецсвязью. Цель рейсов неизвестна, один из них уже вылетел обратно

Ту-134 (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

В Белоруссию прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690, следует из данных сервиса слежения за самолетами FlightRadar.

Согласно данным сервиса, это лайнер модели Ту-134АК. Эта модификация лайнера оборудована салонами первого класса и класса «люкс», на некоторых самолетах этой серии устанавливалась спецсвязь. Согласно данным из открытых источников, борт RA-65690 с советского времени использовался для перевозки высшего партийного руководства, а позднее — руководящего состава Минобороны.

Лайнер вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области, где базируется авиационная дивизия особого назначения, в 9:44 мск. Последний зафиксированный сигнал с борта RA-65690 поступил из района населенного пункта Ухвала в Минской области. Самолет в это время направлялся в сторону Минска.

Это второй полет лайнера этого типа за сутки в Белоруссию. Утром 12 августа из Москвы также вылетел лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992. В 14:26 мск он вылетел из аэропорта Жодино в Минске в обратном направлении.