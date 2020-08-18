Минск объяснил полет военного Ил-76 в Россию конкурсом «Аварийный район»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 16:01 Константин Райкин поддержал уволенного в Белоруссии директора театра Общество, 16:00 В Белом доме не выбрали новых кандидатов из России для введения санкций Политика, 15:59 Политик из Филиппин написал Путину о своих детях в деле о торговле людьми Общество, 15:54 МВД Белоруссии сообщило о гибели третьего участника протестов в Минске Общество, 15:52 Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии Политика, 15:49 Глава штаба Бабарико назвала дату заседания совета для трансфера власти Политика, 15:44 За месяц токен YFI подорожал на 32 000% и обогнал в цене биткоин Крипто, 15:38 Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью Политика, 15:36 Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное Политика, 15:36 Профсоюз опроверг остановку добычи руды в шахтах «Беларуськалия» Общество, 15:30 Жизнь после: как новые привычки меняют работу компаний РБК и Сбербанк, 15:29 Обвиненный в шпионаже на Россию норвежец признался в получении денег Политика, 15:28 Минск объяснил полет военного Ил-76 в Россию конкурсом «Аварийный район» Политика, 15:27
Политика ,  
0 

Минск объяснил полет военного Ил-76 в Россию конкурсом «Аварийный район»

Самолет Ил-76
Самолет Ил-76 (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Белорусские самолеты с направились в Россию для участия в конкурсах «Аварийный район» и «Полевая кухня», рассказала Tut.by представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик. Ранее стало известно, что военный самолет слетал на подмосковный аэродром Кубинка, потом - в Новосибирск и вернулся.

«Самолет полетел до Кубинки, а затем до Новосибирска, где выгрузил команды для участия в конкурсах «Отличник войсковой разведки» и «Суворовский натиск» в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020. После приземления в Новосибирске команда, участвовавшая в «Суворовском натиске», уже российским бортом полетела в Благовещенск. А наш самолет вернулся в Мачулищи», — пояснила Гаврусик.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter