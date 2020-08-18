Минск объяснил полет военного Ил-76 в Россию конкурсом «Аварийный район»

Самолет Ил-76 (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Белорусские самолеты с направились в Россию для участия в конкурсах «Аварийный район» и «Полевая кухня», рассказала Tut.by представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик. Ранее стало известно, что военный самолет слетал на подмосковный аэродром Кубинка, потом - в Новосибирск и вернулся.

«Самолет полетел до Кубинки, а затем до Новосибирска, где выгрузил команды для участия в конкурсах «Отличник войсковой разведки» и «Суворовский натиск» в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020. После приземления в Новосибирске команда, участвовавшая в «Суворовском натиске», уже российским бортом полетела в Благовещенск. А наш самолет вернулся в Мачулищи», — пояснила Гаврусик.

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