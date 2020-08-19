Кремль не увидел необходимости в военной помощи Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 13:12
Лавров счел неидеальными прошедшие в Белоруссии выборы Политика, 14:48 Совет шефов воинских частей назвал имя погибшего в Сирии генерала Общество, 14:39 Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово» Политика, 14:35 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 14:35 Пресненский суд эвакуировали во время заседания делу Ефремова Общество, 14:33 СМИ узнали о проверке свидетеля Ефремова на поставку ему наркотиков Общество, 14:27 В Курске умерла по ошибке отправленная в морг женщина Общество, 14:27 Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов Политика, 14:21 В Кремле заявили об отсутствии данных по самолету ФСБ в Минске Политика, 14:17 Лукашенко заявил об атаках на членов правительства на фоне протестов Политика, 14:15 Компьютер для корпораций: как сделать правильный выбор РБК и Intel vPro, 14:06 «Ростелеком» разработает систему голосования на блокчейне по заказу ЦИК Крипто, 14:00 Руцкой фразой «поезд ушел» описал политическую карьеру Лукашенко Политика, 14:00 Омоновец и Святой Лучини: как художники изображают Александра Лукашенко Стиль, 13:54
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Кремль не увидел необходимости в военной помощи Белоруссии

Отвечая на вопрос, в какой ситуации потребность в такой помощи могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипотетические рассуждения на этот счет неприемлемыми
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

В Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности (ДКБ), относятся к случаям, когда на страну — участницу договора совершено нападение извне.

«Там, действительно, обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно, белорусское руководство говорит об этом», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России назвал гипотетические рассуждения на этот счет «неприемлемыми и невозможными».

«Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне», — сказал Песков.

15 августа занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о том, что в случае внешней военной угрозы его стране будет оказана помощь.

«У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Лукашенко.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

В соответствии со ст. 4 ДКБ внешняя агрессия против одной из стран — участниц организации должна рассматриваться как нападение на всех членов альянса. При этом все входящие в него страны должны — при наличии запроса от подвергшейся нападению страны — предоставить жертве агрессии «необходимую помощь, включая военную».

Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии военных из других стран
Политика
Александр Лукашенко

16 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что обращений за помощью из Минска не поступало, а если поступят — их рассмотрят в установленном в организации порядке. Представитель ОДКБ отметил, что все решения об оказании помощи могут быть приняты только после консультаций со всеми входящими в альянс государствами (кроме России и Белоруссии это Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

19 августа Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет ни одного иностранного военнослужащего. На заседании Совета безопасности Белоруссии он назвал фейками сообщения о появлении в стране колонн военной техники из России.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Материалы по теме
Минобороны Белоруссии объяснило появление техники на дорогах страны
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии военных из других стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter