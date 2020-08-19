Кремль не увидел необходимости в военной помощи Белоруссии

Отвечая на вопрос, в какой ситуации потребность в такой помощи могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гипотетические рассуждения на этот счет неприемлемыми

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В Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности (ДКБ), относятся к случаям, когда на страну — участницу договора совершено нападение извне.

«Там, действительно, обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно, белорусское руководство говорит об этом», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России назвал гипотетические рассуждения на этот счет «неприемлемыми и невозможными».

«Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне», — сказал Песков.