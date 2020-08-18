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Выборы в Белоруссии ,  
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Канада и Ирландия отказались признавать итоги выборов в Белоруссии

Еще две страны, Канада и Ирландия, не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, победителем которых ЦИК объявила действующего президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлениях министров иностранных дел этих стран.

Глава канадского МИД Филипп Шампань написал у себя в Twitter, что Оттава считает результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными. Канадская сторона также осудила подавление мирных протестов белорусскими властями.

«Мы призываем к свободным и справедливым выборам и проведению тщательного расследования ОБСЕ», — написал Шампань в Twitter.

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Ирландский министр Саймон Ковни выразил беспокойство из-за событий в Белоруссии. Он заявил, что осуждает нарушение прав человека в республике. Результаты выборов, отметил он, незаконны, о чем говорит реакция белорусских властей на мирные протесты.

«Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных, и мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций», — заявил глава МИД Ирландии.

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11 августа министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции в совместном заявлении назвали выборы белорусского президента не соответствующими международному праву и стандартам демократии. Главы внешнеполитических ведомств восьми стран потребовали от властей Белоруссии прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех задержанных и уважать права и свободы человека. «Мы призываем белорусское правительство вступить в политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего насилия», — говорится в заявлении министров.

Позднее депутаты Европарламента заявили о непризнании итогов выборов президента Белоруссии и назвали главу государства Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 27 глав МИД стран ЕС ранее договорились ввести санкции против республики.

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9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявила о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей. Его главный соперник Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Против всех отдали голос 4,59% граждан.

После выборов 9 августа люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с результатами. В первые дни протесты сопровождались столкновениями с силовиками, те применяли светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули, чтобы разогнать людей. Тысячи человек, в том числе журналисты, были задержаны, пострадали десятки. Есть погибшие. В последнее время протесты проходят спокойно.

17 августа Лукашенко во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) напомнил, что выступает против проведения в стране новых выборов.

Теги: Белоруссия, президентские выборы
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