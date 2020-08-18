Канада и Ирландия отказались признавать итоги выборов в Белоруссии

Еще две страны, Канада и Ирландия, не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, победителем которых ЦИК объявила действующего президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлениях министров иностранных дел этих стран.

Глава канадского МИД Филипп Шампань написал у себя в Twitter, что Оттава считает результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными. Канадская сторона также осудила подавление мирных протестов белорусскими властями.

«Мы призываем к свободным и справедливым выборам и проведению тщательного расследования ОБСЕ», — написал Шампань в Twitter.

Ирландский министр Саймон Ковни выразил беспокойство из-за событий в Белоруссии. Он заявил, что осуждает нарушение прав человека в республике. Результаты выборов, отметил он, незаконны, о чем говорит реакция белорусских властей на мирные протесты.