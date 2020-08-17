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Выборы в Белоруссии ,  
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В Германии опровергли звонок Меркель Лукашенко

В правительстве Германии заявили, что канцлер Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко не разговаривали по телефону после президентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

Ранее 17 августа Лукашенко во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил, что в воскресенье ему позвонила Меркель и предложила «поговорить». «Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

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Перед этим президент Литовской Республики Гитанас Науседа после телефонного разговора с немецким канцлером сообщил, что она сказала ему о попытках Берлина по дипломатическим каналам связаться с Лукашенко «с целью урегулирования сложившейся ситуации».

Ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель осуждает насилие против протестующих в Белоруссии.

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9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. 14 августа ЦИК объявила о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей. Его главный соперник Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

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После выборов 9 августа люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с результатами. В первые дни протесты сопровождались столкновениями с силовиками, те применяли светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули.

Теги: Ангела Меркель, Александр Лукашенко, протесты
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