В Германии опровергли звонок Меркель Лукашенко

В правительстве Германии заявили, что канцлер Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко не разговаривали по телефону после президентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

Ранее 17 августа Лукашенко во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил, что в воскресенье ему позвонила Меркель и предложила «поговорить». «Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Перед этим президент Литовской Республики Гитанас Науседа после телефонного разговора с немецким канцлером сообщил, что она сказала ему о попытках Берлина по дипломатическим каналам связаться с Лукашенко «с целью урегулирования сложившейся ситуации».

Ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель осуждает насилие против протестующих в Белоруссии.