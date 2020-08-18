Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии

По мнению Лукашенко, белорусы будут кричать новому президенту «уходи». Это произойдет достаточно рано, «буквально через два-три года», считает действующий глава государства

Александр Лукашенко (Фото: Евгений Ерчак / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед работниками Минского автомобильного завода (МАЗ), заявил, что следующий глава государства не сможет долго продержаться на своем посту. Трансляцию выступления Лукашенко вел телеканал «Беларусь 1».

Обращаясь к сотрудникам МАЗ, Лукашенко погладил одного из них по плечу и сказал: «В политику хотите? Пожалуйста — не против. Но там другие законы. И «закон толпы» — это из политики. Поэтому — пожалуйста, идите, но только знайте — там вас гладить президент не будет по плечу».

Комментируя лозунг «уходи!», Лукашенко сказал, что он уже наработался. «Я знаю, что вы будете следующему кричать «Уходи», но очень рано, буквально через два-три года», — отметил Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).

Глава государства предложил присутствовавшим на встрече думать «не айфоном-телефоном, а мозгами». Он добавил, что никто никого уговаривать не будет, но «если вы переступите рубеж, если вывалите на улицы — ответите».