Генпрокуратура Белоруссии сообщила об освобождении почти всех задержанных

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Почти все задержанные во время протестных акций в Белоруссии уже освобождены. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики в своем Telegram-канале.

«Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных <...> за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», — говорится в сообщении ведомства.

Также Генпрокуратура предоставила список граждан, отбывающих административный арест в разных городах страны. В нем содержится более сотни фамилий.

Во время протестных акций с 9 по 13 августа в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек. Согласно данным Минского городского суда, по итогам акций 11 и 12 августа были арестованы на сроки от семи до 25 суток 1063 человека.