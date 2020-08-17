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Генпрокуратура Белоруссии сообщила об освобождении почти всех задержанных

Фото: AP
Фото: AP

Почти все задержанные во время протестных акций в Белоруссии уже освобождены. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики в своем Telegram-канале.

«Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных <...> за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», — говорится в сообщении ведомства.

Также Генпрокуратура предоставила список граждан, отбывающих административный арест в разных городах страны. В нем содержится более сотни фамилий.

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Во время протестных акций с 9 по 13 августа в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек. Согласно данным Минского городского суда, по итогам акций 11 и 12 августа были арестованы на сроки от семи до 25 суток 1063 человека.

В Следственном комитете республики сообщили, что 17 августа 600 граждан Белоруссии пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания, еще 100 человек заявили о получении травм в местах временного содержания. Также в ведомстве заявили о получении 124 сообщений о насилии в отношении правоохранителей и уничтожении или повреждении имущества.

Теги: Белоруссия, задержание, Генпрокуратура
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